ΗΠΑ: Η δικαιοσύνη διατάσσει την κυβέρνηση Τραμπ να αποσύρει την εθνοφρουρά από την Ουάσινγκτον

Ομοσπονδιακή δικαστής διέταξε να αποσυρθούν οι στρατιωτικοί της εθνοφρουράς από την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσιγκτον, σηματοδοτώντας νέα ήττα του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο «μπρα ντε φερ» του με πόλεις και πολιτείες όπου κυβερνούν δημοκρατικοί.

Ωστόσο η δικαστής Τζία Κομπ συνόδευσε την απόφασή της με αναστολή 21 ημερών, ως την 11η Δεκεμβρίου, ώστε να επιτραπεί στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ασκήσει έφεση.

Από τον Ιούνιο, ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους έστειλε την εθνοφρουρά κατά σειρά στο Λος Άντζελες, στην Ουάσιγκτον και στο Μέμφις, σε όλες τις περιπτώσεις αψηφώντας την εναντίωση των τοπικών αρχών – και στις τρεις πόλεις κυβερνούν δημοκρατικοί -, διατεινόμενος πως το μέτρο ήταν απαραίτητο για να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα και να υποστηριχτεί η αστυνομία μετανάστευσης (ICE).

Μετά την ανάπτυξη τον Αύγουστο της εθνοφρουράς στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, ο δήμος προσέφυγε στη δικαιοσύνη, κατηγορώντας την εκτελεστική εξουσία για υπέρβαση εξουσίας.

Κάπου 2.175 στρατιωτικοί της εθνοφρουράς είναι ανεπτυγμένοι επί του παρόντος στην Ουάσιγκτον, από τους οποίους 1.245 στάλθηκαν από άλλες πολιτείες, κατά τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του στρατού.

Η δικαστής δικαίωσε χθες τη δημοτική αρχή, κρίνοντας ότι η κυβέρνηση «ενήργησε κατά τρόπο που αντίκειται στον νόμο αναπτύσσοντας την εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον για αποστολές αποτροπής της εγκληματικότητας δίχως αίτημα των δημοτικών πολιτικών αρχών».

Θύμισε ακόμη ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει να ζητείται να σταλούν στην Ουάσιγκτον στοιχεία της εθνοφρουράς από άλλες περιοχές της χώρας.

Ο δήμος της Ουάσιγκτον, με ιδιότυπο, μοναδικό στη χώρα νομικό καθεστώς, δεν υπάγεται σε καμιά πολιτεία και διαθέτει αξιόλογο βαθμό αυτονομίας· αρμόδιο για τις υποθέσεις του είναι το ομοσπονδιακό Κογκρέσο.

Η δικαιοσύνη αναίρεσε τον Οκτώβριο μέχρι νεοτέρας διαταγές για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς σε άλλες δυο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, το Σικάγο και το Πόρτλαντ.

Η κυβέρνηση Τραμπ υπέβαλε κατεπείγουσα προσφυγή πριν από έναν μήνα στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου έχουν αποφασιστική πλειοψηφία οι συντηρητικοί, για να λάβει πράσινο φως ώστε να αναπτύξει την εθνοφρουρά στο Σικάγο. Ο κορυφαίος θεσμός της αμερικανικής δικαιοσύνης δεν έχει αποφανθεί ακόμη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, μιλώντας για «εισβολή» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να έχουν άφθονη προβολή σε φίλα προσκείμενα ΜΜΕ οι απελάσεις μεταναστών.