ΗΠΑ: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τρομοκρατία κατηγορείται 38χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του κυβερνήτη της Πενσιλβάνιας

Ένας 38χρονος άνδρας, που ομολόγησε ότι ήθελε να επιτεθεί στον κυβερνήτη της Πενσιλβάνιας, Τζος Σαπίρο, στις ΗΠΑ διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τρομοκρατία, μετά την πυρκαγιά που προκλήθηκε τη νύχτα στο σπίτι αυτής της σημαντικής προσωπικότητας του Δημοκρατικού κόμματος.

Το όνομα του Σαπίρο ακούγεται συχνά στις ΗΠΑ καθώς θεωρείται πιθανός υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο στις εκλογές του 2028. Ο κυβερνήτης, ηλικίας 51 ετών, ήταν το περασμένο καλοκαίρι μεταξύ των προσώπων από τα οποία θα επέλεγε η Κάμαλα Χάρις τον υποψήφιο αντιπρόεδρό της – αλλά τελικά επικράτησε ο κυβερνήτης της Μινεσότας Τιμ Γουόλτς.

Ο κυβερνήτης βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του μέσα στην επίσημη κατοικία του στο Χάρισμπεργκ, την πρωτεύουσα της Πενσιλβάνιας, όπου το Σάββατο γιόρτασε το εβραϊκό Πάσχα. Οι άνδρες της υπηρεσίας ασφαλείας τον ξύπνησαν και έβγαλαν έξω την οικογένεια, λόγω της πυρκαγιάς.

Last night at the Governor’s Residence, we experienced an attack not just on our family, but on the entire Commonwealth of Pennsylvania.

This kind of violence has become far too common in our society, and it has to stop. pic.twitter.com/5HP5JSvgfc

— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) April 13, 2025