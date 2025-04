ΗΠΑ: Σάλος στο διαδίκτυο με γυναίκα Κυβερνήτη των Δημοκρατικών που επισκέφθηκε τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο – Έκρυψε το πρόσωπό της πίσω από έναν φάκελο

H παρουσία της Γκρέτσεν Γουίτμερ στον Λευκό Οίκο δεν τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας λόγω των σημαντικών θεμάτων που συζητήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο, αλλά λόγω ενός… φακέλου και της απόπειράς της να κρύψει το πρόσωπό της από τις κάμερες πίσω απ’ αυτόν.

Η φωτογραφία, που απαθανάτισε ο φακός των New York Times, δείχνει την Κυβερνήτη του Μίσιγκαν και πιθανή υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028 να καλύπτει προσωρινά το πρόσωπό της με έναν φάκελο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Οβάλ Γραφείο, ενώ στεκόταν δίπλα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το περιστατικό προκάλεσε σάλο στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν καυστικά την κίνηση αυτή.

Gretchen Whitmer temporarily shielded herself from the cameras when she was in Trump’s Oval Office, per this photo from NYT’s @erjlee https://t.co/TFDPPnci7Q pic.twitter.com/hnLnvuQvlX



«Η Γκρέτσεν Γουίτμερ να κρύβεται πίσω από τους φακέλους της στον Λευκό Οίκο είναι από τα πιο αστεία πράγματα που έχω δει. Αυτό κάνει το δίχρονο παιδί μου», σχολίασε ένας χρήστης.

Ένας άλλος αναρωτήθηκε: «Ήταν αυτό το καρφί στο φέρετρο των πολιτικών φιλοδοξιών της Γκρέτσεν Γουίτμερ;».



Δεν έλειψαν επίσης και τα δηκτικά σχόλια για το ότι η Γουίτμερ ντράπηκε να φωτογραφηθεί με τον Τραμπ, αλλά «δεν είχε κανένα πρόβλημα να ταΐζει έναν podcaster με Doritos» σε ανάρτηση του 2024.

AT WHIT’S END: Michigan Gov. Gretchen Whitmer (D) is facing sharp pushback over a viral video in which she fed Doritos to a kneeling left-wing influencer, as critics slam her for mocking the Eucharist. The Democrat claimed she “would never do something to denigrate someone’s… pic.twitter.com/M49DDk02rL

— Fox News (@FoxNews) October 13, 2024