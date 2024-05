ΗΠΑ: Φορτηγίδα έπεσε πάνω σε γέφυρα στο Τέξας – Προκλήθηκε πετρελαιοκηλίδα

Μια φορτηγίδα έπεσε πάνω σε μια γέφυρα στο Γκάλβεστον την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να χυθεί πετρέλαιο στον κόλπο και να αναγκαστεί να κλείσει η γέφυρα στο Τέξας, δήλωσαν αξιωματούχοι, στο πιο πρόσφατο ατύχημα που αφορά μεγάλες οδικές αρτηρίες των ΗΠΑ.

Αεροφωτογραφίες έδειξαν ότι ένα τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής κατά μήκος της γέφυρας φαινόταν να έχει καταρρεύσει. Πλάκες σκυροδέματος να έχουν συσσωρευτεί πάνω στη φορτηγίδα.

Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί στη γέφυρα του νησιού Πέλικαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της πόλης του Γκάλβεστον. «Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή πετρελαίου στον κόλπο. Η αμερικανική ακτοφυλακή ανταποκρίνεται και θα καθορίσει την έκταση της διαρροής και θα ξεκινήσει τις διαδικασίες περιορισμού και καθαρισμού», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Το νησί Πέλικαν φιλοξενεί το Πανεπιστήμιο Τέξας A&M στο Γκάλβεστον, μια προβλήτα ψαρέματος και ένα ναυτικό μουσείο. Στο πανεπιστήμιο σημειώθηκε διακοπή ρεύματος που αποκαταστάθηκε γρήγορα και οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην εστίαση, ανέφερε το Πανεπιστήμιο Τέξας.

Οι φορτηγίδες περνούν κάτω από αυτή τη γέφυρα πολλές φορές την ημέρα, δήλωσε η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Γκάλβεστον, Μαρίσα Μπαρνέτ.

Το ατύχημα της Τετάρτης είναι το τελευταίο που πλήττει τις αμερικανικές γέφυρες και τους αυτοκινητόδρομους.

Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσέκρουσε στη γέφυρα Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη στις 6 Μαρτίου, σκοτώνοντας έξι άτομα.

Και μόλις πριν από δύο εβδομάδες, η εθνική οδός 95 στο Κονέκτικατ έκλεισε όταν ένα βυτιοφόρο, γεμάτο με βενζίνη, τυλίχθηκε στις φλόγες και ανάγκασε να κλείσει μία από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Η Μπάρνετ απέρριψε τις συγκρίσεις του περιστατικού αυτού με την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης.

A barge in Texas collided with a bridge. Railroad portion of the bridge destroyed , fractures threatened the structural integrity of the remaining parts. pic.twitter.com/2zzab4cudp

— Coco Loel 🇺🇸 (@LoelCoco) May 15, 2024