ΗΠΑ: Έγγραφο για τη ριζοσπαστική άκρα δεξιά αποσύρεται από τον ιστότοπο του υπουργείου Δικαιοσύνης

Enikos Newsroom

διεθνή

πρεσβεία ΗΠΑ

Έγγραφο για τη βία της ριζοσπαστικής άκρας δεξιάς στις ΗΠΑ αποσύρθηκε από τον ιστότοπο του υπουργείου Δικαιοσύνης, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο την Τρίτη (16/9).

Το έγγραφο αυτό, συνταγμένο από το National Institute of Justice, βραχίονα του υπουργείου αφιερωμένο στην έρευνα, υπογράμμιζε ότι «εξτρεμιστές της άκρας δεξιάς έχουν διαπράξει πολύ περισσότερες δολοφονίες με ιδεολογικά κίνητρα απ’ ό,τι εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς και ισλαμιστές εξτρεμιστές» από το 1990 ως σήμερα.

Εύρημα που βρίσκεται σε διαμετρική αντίθεση με τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στελεχών της κυβέρνησής του τις τελευταίες ημέρες, μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ πριν από μια εβδομάδα: κατ’ αυτές, είναι η «ριζοσπαστική αριστερά» αυτή που τροφοδοτεί την πολιτική βία στη χώρα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε όταν του ζήτησε σχόλιο το AFP.

Ο ανεξάρτητος ιστότοπος 404 Media, χάρη σε αρχειοθετημένες εκδοχές του ιστότοπου του υπουργείου Δικαιοσύνης, επισήμανε πως το έγγραφο παρέμενε προσβάσιμο ως και την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά όχι πλέον μετά το μεσημέρι της 12ης.

Προχθές Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να πατάξει αυτή που χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» της αριστεράς μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, μολονότι τα κίνητρα του φερόμενου ως δολοφόνου του παραμένουν ακόμη μυστηριώδη.

Αν και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι αρμοδιότητα των ομοσπονδιακών σωμάτων επιβολής της τάξης, είναι μάλλον χαρακτηριστικό πως οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν κατάλογο «εγχώριων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σκεφτείτε σαν τον Πουαρώ για να βρείτε το κρυμμένο Β6 – Μπορείτε να λύσετε το τεστ οπτικής αντίληψης;

Το σύμβολο της αγνότητας που μπορεί να τονώσει την επιδερμίδα και να ηρεμήσει από το άγχος

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Τι περιλαμβάνει το «σχέδιο 10 ημερών» που τίθεται σήμερα σε ισχύ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης...

Αεροδρόμια: Αύξηση 4,6% στην επιβατική κίνηση το 8μηνο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΥΠΑ

Ο επόμενος κορυφαίος επεξεργαστής Android θα είναι ο «Snapdragon 8 Elite Gen 5» – Τι γνωρίζουμε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:45 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ο ΔΟΑΕ ανέφερε βομβαρδισμούς κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κλιμάκιό του στο πυρην...
23:11 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Γιατί δεν υποστηρίζουν την εισβολή στην Πόλη της Γάζας όλοι οι Ισραηλινοί: Οι διαφωνίες και οι ανησυχίες – Ανάλυση των New York Times

Παρά το ότι μερικοί πολίτες στο Ισραήλ χαιρέτισαν την εισβολή των IDF στην Πόλη της Γάζας, την...
22:31 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πολλές γυναίκες τον θαύμαζαν, αλλά εκείνος είχε μάτια μόνο για μία – Άγνωστες πτυχές της ζωής του διάσημου ηθοποιού

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ  επί δεκαετίες, έπαιξε σε...
21:30 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Τσάρλι Κερκ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον συλληφθέντα για τη δολοφονία του – Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος