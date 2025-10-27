ΗΠΑ: Ένα μαχητικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΣΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ένα ελικόπτερο και ένα μαχητικό αεροσκάφος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα, σε δυο διαφορετικά ατυχήματα την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στόλος του Ειρηνικού.

Τέξας: Συνετρίβη αεροσκάφος σε βιομηχανική περιοχή – Κάηκαν πολλά ρυμουλκούμενα οχήματα – Βίντεο ντοκουμέντο

Αρχικά ένα ελικόπτερο MH-60R Sea Hawk, που εκτελούσε «επιχείρηση ρουτίνας» από το αεροπλανοφόρο Nimitz, έπεσε στη Νότια Σινική Θάλασσα. Οι τρεις επιβαίνοντες διασώθηκαν, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, ένα μαχητικό αεροσκάφος F/A-18F Super Hornet, το οποίο είχε επίσης απονηωθεί από το USS Nimitz, κατέπεσε στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Τα δύο μέλη του πληρώματος πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το αεροσκάφος και αργότερα διασώθηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ασφαλείς και σε σταθερή κατάσταση», αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού στόλου στον Ειρηνικό, συμπληρώνοντας ότι τα αίτια των δύο ατυχημάτων διερευνώνται.

Η απώλεια ενός μαχητικού αεροσκάφους και ενός ελικοπτέρου στη Νότια Σινική Θάλασσα σημειώθηκε την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε περιοδεία στην Ασία, την πρώτη μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα φέτος, δύο μαχητικά F/A-18 Super Hornet έπεσαν από το αεροπλανοφόρο Harry S. Truman στην Ερυθρά Θάλασσα, με διαφορά οκτώ ημερών: το ένα κατά τη διαδικασία προσνήωσης και το άλλο κατά τη διάρκεια ελιγμού για τη μετακίνησή του στο κατάστρωμα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Τεστ οπτικής αντίληψης: Μπορείτε να εντοπίσετε τις 3 διαφορές μέσα σε 8 δευτερόλεπτα στην εικόνα με τα αδέρφια;

Ριζικές αλλαγές στο «Εξοικονομώ» 2026  – Τι θα ισχύσει από την νέα χρονιά για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες

27 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου: Η πιο τυχερή μέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο – «Αποδεσμευτείτε από όσα δεν μιλούν στην ψυχή σ...

Η νέα λειτουργία Copilot Mode του Microsoft Edge ενεργοποιεί περισσότερες δυνατότητες AI
περισσότερα
04:45 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Καμερούν: Τέσσερις νεκροί σε συγκρούσεις αστυνομικών με υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στην Ντουάλα

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ντουάλα του νοτιοδυτικού Καμερούν κατά τη διάρκ...
04:15 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Ο γιος του, Έρικ, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να θέσει στο μέλλον υποψηφιότητα για την Προεδρία των ΗΠΑ

Ο Έρικ Τραμπ, γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυ...
04:00 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ο Αλασάν Ουαταρά επανεκλέγεται πρόεδρος της Ακτής Ελεφαντοστού από τον πρώτο γύρο

Ο πρώην υπουργός Εμπορίου της Ακτής Ελεφαντοστού Ζαν-Λουί Μπιγιόν παραδέχτηκε την Κυριακή (26/...
03:00 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones παραλύει αεροδρόμια της Μόσχας

Συναγερμός σήμανε στη Μόσχα το βράδυ της Κυριακής (26/10), καθώς ουκρανική επίθεση με drones ο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς