ΗΠΑ: Ελεύθερος αφέθηκε μετά από τρεις μήνες κράτησης ο φιλοπαλαιστίνιος ακτιβιστής Μαχμούντ Χαλίλ

Ελεύθερος αφέθηκε την Παρασκευή (20/6) ο Μαχμούντ Χαλίλ, μορφή των κινητοποιήσεων υπέρ των Παλαιστινίων στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια, ο οποίος παρέμεινε πάνω από τρεις μήνες έγκλειστος σε κέντρο κράτησης στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Σε εικόνες που μετέδωσαν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται ο Χαλίλ να αναχωρεί από κέντρο κράτησης μεταναστών στην Τζένα της Λουιζιάνας, φορώντας την παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα, αφού ο δικαστής Μάικλ Φαμπιάρζ διέταξε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να τον αφήσει ελεύθερο.

Mahmoud Khalil is free. After months of unjust detention, his release is a victory— but also a stark warning. No one should be criminalized for speaking out. Justice must not be reactive— it must be the rule. pic.twitter.com/5ATHfVFijJ

— MPAC (@mpac_national) June 20, 2025