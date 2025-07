ΗΠΑ: Δύο νεκροί εξαιτίας των πλημμυρών στο Νιου Τζέρσεϊ – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο Νιου Τζέρσεϊ εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν το προηγούμενο 24ωρο αυτήν την αμερικανική πολιτεία και τη γειτονική μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα σε αεροδρόμια, αυτοκινητοδρόμους και στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

New Jersey was hit hard by flash flooding as slow-moving thunderstorms dumped 4-7 inches of rain across the state, triggering a state of emergency declared by the Governor.

Areas like New Providence, Plainfield, Scotch Plains are severely impacted, with roads and homes flooded. pic.twitter.com/55zDAMjO6L

