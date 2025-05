ΗΠΑ: Δικαστής απαγορεύει απελάσεις Ασιατών μεταναστών στη Λιβύη – Άγνοια δηλώνει ο Τραμπ

Ομοσπονδιακός δικαστής απαγόρευσε προσωρινά την Τετάρτη (7/5) οποιαδήποτε απέλαση αλλοδαπών με καταγωγή από την Ασία στη Λιβύη, την ώρα που η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναζητεί κι άλλες χώρες για να στέλνει σε αυτές μετανάστες από τρίτα κράτη, όπως το Ελ Σαλβαδόρ.

Ο δικαστής Μπράιαν Μέρφι έκρινε ότι οι απελάσεις αυτές θα στερούσαν από τους μετανάστες που απειλούνται με απέλαση σε τρίτα κράτη, κι όχι στις χώρες καταγωγής τους, κάθε «ουσιώδη» δυνατότητα να αμφισβητήσουν το μέτρο προσφεύγοντας στην αμερικανική δικαιοσύνη.

Court filing from today:

“In one reported case, ICE officers at the South Texas Detention Facility gathered 1 Vietnamese detainee, along with 5 others (including 1 from Laos) into a room and told them that they needed to sign a document agreeing to be deported to Libya.” pic.twitter.com/9y03pNw8d5

— Hümeyra Pamuk (@humeyra_pamuk) May 7, 2025