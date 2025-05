Ουκρανία: Ο Ζελένσκι εμμένει στην πρόταση για 30ήμερη κατάπαυση πυρός

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη (7/5) ότι εμμένει σε πρόταση για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με τη Ρωσία, πρόταση στην οποία δεν έχει απαντήσει το Κρεμλίνο. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε τα σχόλια του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Κιθ Κέλογκ, ότι η Μόσχα παρεμποδίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγες ώρες προτού τεθεί σε ισχύ, τα μεσάνυχτα, τριήμερη εκεχειρία που κήρυξε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επ’ ευκαιρία του εορτασμού της 80ής επετείου από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της επί της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

