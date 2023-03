ΗΠΑ: «Χριστέ μου βοήθησέ τους» – Μετεωρολόγος «λυγίζει» με την πρόβλεψη για το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου

Αλλεπάλληλοι ανεμοστρόβιλοι στις ΗΠΑ, σαρώνουν το Μισισίπι, το οποίο ήδη μετρά 23 νεκρούς από το πρώτο βράδυ, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή, με χαρακτηριστική την εικόνα του μετεωρολόγου Matt Laubhan, ο οποίος είδε να σχηματίζεται ένας τυφώνας την ώρα που ο πρώτος ανεμοστρόβιλος σάρωνε την πολιτεία.

Ο Λάουμπχαν δεν άντεξε. «Χριστέ μου βοήθησέ τους», είπε, την ώρα που μετέδιδε το Δελτίο καιρού. Ήταν η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος χτυπούσε το Amory.

WTVA meteorologist Matt Laubhan was overwhelmed as a major tornado hits Amory, Mississippi.

At least 20 people have died after a powerful tornado ripped through several southern US states, destroying buildings and knocking out power

Read more: https://t.co/BfzUR6KKFH pic.twitter.com/zYNnNydsBD

— Sky News (@SkyNews) March 25, 2023