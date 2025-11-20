ΗΠΑ: Απογοητευμένος ο Τραμπ από Ρωσία και Ουκρανία για το σχέδιο ειρήνευσης – «Δεν αποκλείσαμε το Κίεβο, μιλήσαμε και με τους δύο»

«Αμετάβλητοι» παραμένουν ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας του στην προσπάθειά τους να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος είναι απογοητευμένος και με τις δύο πλευρές, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio κατάρτιζαν το σχέδιο ειρήνευσης, τον τελευταίο μήνα.

Έχουν «εμπλακεί και με τις δύο πλευρές» σε συνεχιζόμενες συνομιλίες, είπε, και ο πρόεδρος υποστηρίζει το σχέδιο, δήλωσε η Λίβιτ.

«Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές κριτικές και πολλοί σκεπτικιστές, αλλά θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω την ιστορική επιτυχία που πέτυχε ο πρόεδρος και η ομάδα του στη Μέση Ανατολή», είπε η εκπρόσωπος, αναφερόμενη στο σχέδιο του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, το οποίο έχει εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ερωτηθείσα για την Ουκρανία και τις πιθανότητες του ειρηνευτικού σχεδίου, η Λίβιτ επανέλαβε την προηγούμενη γραπτή δήλωσή της ότι ο Τραμπ είναι «απογοητευμένος» και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης.

Ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, είπε, διερευνά τι θέλουν και οι δύο πλευρές για να επιτευχθεί μια «διαρκής ειρήνη» στην Ουκρανία. Η Λίβιτ, ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο, το οποίο, όπως είπε, «βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη». «Έχουμε καλές συνομιλίες και με τις δύο πλευρές», είπε.

Η εκπρόσωπος Τύπου απέρριψε επίσης με οργή κάθε υπόνοια ότι η Ουκρανία αποκλείστηκε από το σχέδιο, λέγοντας ότι ο Λευκός Οίκος «ακούει» και τις δύο πλευρές του πολέμου. Στην διάρκεια των δηλώσεών της, η Λίβιτ, επανειλημμένα επισήμανε τη Μέση Ανατολή ως παράδειγμα του τι είναι δυνατό να επιτευχθεί όσον αφορά τις αντιμαχόμενες πλευρές στον πόλεμο της Ουκρανίας.

