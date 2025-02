ΗΠΑ: Απαγορεύεται επ’ αόριστον στο Associated Press η πρόσβαση στο Οβάλ Γραφείο και στο Air Force One

Η αμερικανική προεδρία ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύεται επ’ αόριστον στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press η πρόσβαση στο Οβάλ Γραφείο και στο επίσημο αεροπλάνο του Ντόναλντ Τραμπ “Air Force One“, λόγω της άρνησής του να ονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού, «Κόλπο της Αμερικής».

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο εκφράζει τη λύπη του από την Τρίτη καθώς οι δημοσιογράφοι του στερούνται την πρόσβαση σε εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο, λόγω της άρνησής του να ευθυγραμμιστεί με αυτή τη νέα ονομασία, που επιλέχτηκε από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

«Το Associated Press συνεχίζει να αγνοεί την αλλαγή του νόμιμου γεωγραφικού ονόματος του Κόλπου της Αμερικής», έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα Χ ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Τέιλορ Μπούντοβιτς.

So wait the AP is banned from the Oval Office and Air Force One because they essentially aren’t using the White House’s preferred pronouns? https://t.co/0LO4iw3b8L

«Εάν η Πρώτη Τροπολογία» του αμερικανικού Συντάγματος για την ελευθερία της έκφρασης «προστατεύει το δικαίωμά τους σε ανεύθυνα και ανέντιμα ρεπορτάζ, δεν εγγυάται το προνόμιό τους στην απρόσκοπτη πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους όπως το Οβάλ Γραφείο και το Air Force One», πρόσθεσε.

«Στο μέλλον, αυτοί οι χώροι θα είναι ανοιχτοί στους χιλιάδες δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν εμποδιστεί να έχουν πρόσβαση σε αυτούς (…) Οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι του Associated Press διατηρούν τις διαπιστεύσεις τους για το συγκρότημα του Λευκού Οίκου», πρόσθεσε.

Σε επικοινωνία σήμερα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το AP δεν είχε άμεση αντίδραση. Αυτή την εβδομάδα, ένας από τους ρεπόρτερ του AP δεν είχε μεταξύ άλλων πρόσβαση στη συνέντευξη Τύπου μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, «μια κατάφωρη παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας», δήλωσε η Τζούλι Πέις, διευθύντρια του πρακτορείου.

