ΗΠΑ: 43 μαϊμούδες δραπέτευσαν από ερευνητικό εργαστήριο στη Νότια Καρολίνα – Εντολές των Αρχών προς τους κατοίκους να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα

Μια μεγάλη απόδραση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις ενός εργαστηρίου στη Νότια Καρολίνα, στις ΗΠΑ, όπου 43 μαϊμούδες πέρασαν την «πόρτα» της εξόδου, προκαλώντας προσωρινή ανησυχία στους κατοίκους τους περιοχής.

Ωστόσο, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Γκρέγκορι Αλεξάντερ, διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει σχεδόν κανένας κίνδυνος για τους ανθρώπους.

«Τα ζώα δεν είναι φορείς κάποιας ασθένειας και είναι ακίνδυνα και λίγο φοβισμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Monkeys on the run! 43 monkeys escaped a South Carolina research facility. pic.twitter.com/H23hBfITJW

Η απόδραση συνέβη την Τετάρτη στο κέντρο Alpha Genesis, όταν ένας καινούργιος υπάλληλος δεν έκλεισε σωστά ένα από τα κλουβιά. Οι μαϊμούδες, όλες θηλυκά και περίπου 3 κιλά σε βάρος, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα για ιατρικές έρευνες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Alpha Genesis, εταιρεία που παρέχει πιθήκους για ερευνητικούς σκοπούς σε παγκόσμιο επίπεδο, διατηρεί τις εγκαταστάσεις της περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σαβάνα στη Τζόρτζια.

43 monkeys that were being used for vaccine development escaped from a lab in Yemassee, South Carolina on Wednesday and are currently on the loose. This video, taken near the facility on Wednesday afternoon, appears to show shadowy figures moving through the woods. CBS News could… pic.twitter.com/ds1tOOpTZi

Οι υπεύθυνοι της εταιρείας προσπαθούν να προσελκύσουν τις μαϊμούδες πίσω στις εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας φρούτα και άλλες λιχουδιές.

Αν και συνήθως η Alpha Genesis διαχειρίζεται τέτοια περιστατικά στο εσωτερικό των χώρων της, αυτή τη φορά οι μαϊμούδες κατάφεραν να βγουν έξω, φτάνοντας περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης Γιεμάσι.

Οι υπάλληλοι χρησιμοποιούν επίσης παγίδες και θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό τους.

