Ηνωμένο Βασίλειο: Ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Πλίμουθ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

screenshot

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Southway του Πλίμουθ, όταν ειδικοί πυροτεχνουργοί προχώρησαν σε ελεγχόμενη πυροδότηση βόμβας 250 κιλών από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία εντοπίστηκε σε εργοτάξιο, σύμφωνα με το Reuters.

Επικίνδυνη για μεταφορά – Καταστράφηκε επί τόπου

Σύμφωνα με τις αρχές, ο μηχανισμός κρίθηκε μη ασφαλής για μεταφορά, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εξουδετέρωσή του στο σημείο όπου βρέθηκε.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από κοινή ομάδα του Στρατού και του Βασιλικού Ναυτικού, ενώ κατασκευάστηκε ειδική προστατευτική δομή με άμμο για τον περιορισμό της ισχύος της έκρηξης.

Περιορισμένες επιπτώσεις – Άρση του αποκλεισμού

Μετά την έκρηξη, πυκνός καπνός υψώθηκε στην περιοχή, ωστόσο οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές.

Η ζώνη αποκλεισμού 400 μέτρων που είχε τεθεί για λόγους ασφαλείας έχει πλέον αρθεί, ενώ παραμένουν περιορισμοί μόνο γύρω από το εργοτάξιο μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης ασφάλισή του.

«Επιτυχής επιχείρηση» λένε οι αρχές

Ο συνταγματάρχης Νικ Χάντι από την 8η Ταξιαρχία Μηχανικού δήλωσε ότι η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία, σημειώνοντας ότι η έκρηξη αντιστοιχούσε περίπου στο ένα τρίτο της ισχύος της βόμβας, σύμφωνα με το ITV.

Όπως εξήγησε, στόχος ήταν να διοχετευτεί η έκρηξη προς τα πάνω ώστε να περιοριστούν οι ζημιές, κάτι που επιτεύχθηκε, καθώς δεν καταγράφηκαν σπασμένα παράθυρα ή ζημιές σε οχήματα και κτίρια.

Καμία τοξική απειλή από τα υπολείμματα

Οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι η σκόνη που προκλήθηκε από την έκρηξη δεν είναι τοξική.

Ο δήμος του Πλίμουθ ανέφερε ότι μεγάλο μέρος των υπολειμμάτων έχει ήδη απομακρυνθεί, ενώ τα υπόλοιπα αναμένεται να διαλυθούν με ασφάλεια λόγω των επικείμενων βροχοπτώσεων.

Ιστορικό βομβαρδισμών στην περιοχή

Το Πλίμουθ είχε δεχθεί περισσότερες από 50 αεροπορικές επιδρομές της Luftwaffe μεταξύ 1941 και 1944, με αποτέλεσμα τον θάνατο 1.174 αμάχων.

Η εύρεση βομβών από εκείνη την περίοδο δεν είναι ασυνήθιστη, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε εντοπιστεί και βόμβα 500 κιλών σε άλλη περιοχή της πόλης, η οποία εξουδετερώθηκε στη θάλασσα μετά από μαζική εκκένωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

