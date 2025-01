Ηνωμένο Βασίλειο: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά συνεχίζουν να μην έχουν ρεύμα λόγω της καταιγίδας Έοουιν

Εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια στην Ιρλανδία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκοτία παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τη νύχτα του Σαββάτου (25/1) προς Κυριακή (26/1), μετά το πέρασμα της εξαιρετικά ισχυρής καταιγίδας Έοουιν.

Η καταιγίδα, την οποία η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία χαρακτήρισε χθες «πιθανόν την πιο ισχυρή» που πέρασε από τη Βρετανία τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια, έπληξε την περιοχή την Παρασκευή (24/1) με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, αεροσκάφη να καθηλώνονται στο έδαφος, δρομολόγια τρένων να αναστέλλονται και σχολεία να κλείνουν.

Watching a storm undergo explosive cyclogenesis is truly one of the most spectacular meteorological processes to witness. Éowyn has just proven this once again. pic.twitter.com/DSfR8mXZsc

— Nahel Belgherze (@WxNB_) January 24, 2025