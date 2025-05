Ινδονησία: Τουλάχιστον 10 νεκροί έπειτα από κατολίσθηση σε λατομείο – Άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα χαλάσματα

Μια τραγωδία σημειώθηκε την Παρασκευή σε λατομείο στη Δυτική Ιάβα της Ινδονησίας, όταν τεράστιοι βράχοι κατέρρευσαν, θάβοντας εργάτες κάτω από τα ερείπια και προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των αγνοουμένων μπορεί να αυξηθεί.

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας, «τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν» από την κατάρρευση του βράχου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ανθρώπων που βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Nine dead, twelve injured after a landslide hit a mining site in Gunung Kuda, Cirebon, Indonesia on May 30.

Evacuations are ongoing as search and rescue teams continue efforts at the scene.pic.twitter.com/Y2pNgWzQVS

