Ιαπωνία: Ρεκόρ επισκέψεων τουριστών το 2025, παρά τη θεαματική πτώση της έλευσης Κινέζων στο τέλος της περασμένης χρονιάς

Η Ιαπωνία σημείωσε το 2025 νέο ρεκόρ στον τουρισμό, υποδεχόμενη περισσότερους από 42,7 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, αριθμό που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και ανέδειξε τη χώρα σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως. Παρά τη θεαματική πτώση των Κινέζων τουριστών στο τέλος της χρονιάς, οι συνολικές αφίξεις αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το 2024, όταν είχαν φτάσει τα 36,8 εκατομμύρια. Η υποχώρηση της ισοτιμίας του γεν έκανε το ταξίδι στο αρχιπέλαγος πιο προσιτό, προσελκύοντας εκατομμύρια ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, τον Δεκέμβριο, η ροή των Κινέζων τουριστών μειώθηκε κατακόρυφα, με τις αφίξεις να περιορίζονται σε περίπου 330.000 άτομα, δηλαδή 45% λιγότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στο Τόκιο και το Πεκίνο θεωρείται ο κύριος λόγος για αυτή τη μείωση. Οι δηλώσεις της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, που άφησε να εννοηθεί πως η χώρα της θα αντιδρούσε στρατιωτικά σε ενδεχόμενη κινεζική επίθεση εναντίον της Ταϊβάν, προκάλεσαν την έντονη δυσαρέσκεια της Κίνας. Λίγες ημέρες αργότερα, το Πεκίνο κάλεσε τους πολίτες του να αποφύγουν κάθε ταξίδι στην Ιαπωνία, επικαλούμενο «μεγάλους κινδύνους για την ασφάλειά τους».

Η ανακοίνωση αυτή δημιούργησε ανησυχία στον ιαπωνικό τουριστικό κλάδο, καθώς η Κίνα αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά επισκεπτών. Τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, 7,5 εκατομμύρια Κινέζοι τουρίστες ταξίδεψαν στην Ιαπωνία, αριθμός αυξημένος κατά 42% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο των συνολικών αφίξεων. Οι Κινέζοι ταξιδιώτες ξόδεψαν το τρίτο τρίμηνο του έτους περισσότερα από 3,3 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τα τουριστικά έσοδα της χώρας.

Ο υπουργός Μεταφορών Γιάσουσι Κανέκο προσπάθησε να περιορίσει τη σημασία της πτώσης των Κινέζων επισκεπτών, τονίζοντας τη «σημαντική πρόοδο» που σημειώθηκε συνολικά στον τουρισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ιαπωνία ανακτά τη δυναμική που είχε πριν από την πανδημία, όταν οι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών είχαν πενταπλασιαστεί μέσα σε οκτώ χρόνια, από το 2012 έως το 2020.

Τα φυσικά και πολιτιστικά θέλγητρα της χώρας —όπως η παραδοσιακή κουλτούρα, η ιαπωνική κουζίνα και το όρος Φούτζι— παραμένουν πόλος έλξης για εκατομμύρια τουρίστες. Παράλληλα, η χαμηλή ισοτιμία του γεν σε σχέση με το δολάριο καθιστά την Ιαπωνία πιο οικονομικό προορισμό σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Η κυβέρνηση έχει θέσει πλέον νέο στόχο: να προσελκύσει 60 εκατομμύρια επισκέπτες έως το 2030, δηλαδή διπλάσιο αριθμό από αυτόν που κατέγραφε πριν από μια δεκαετία. Παρά την αισιοδοξία, ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο υπερτουρισμού, που μπορεί να επηρεάσει περιοχές όπως το Κιότο, όπου οι αρχές έχουν ήδη αυξήσει τα τέλη διαμονής για να αποτρέψουν πιθανά προβλήματα.

Παρότι η Ιαπωνία των 124 εκατομμυρίων κατοίκων προσελκύει ολοένα περισσότερους τουρίστες, εξακολουθεί να υποδέχεται λιγότερους από τη Γαλλία, η οποία παραμένει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως με περίπου 100 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες ετησίως.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ