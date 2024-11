Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών – Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε κοντά στη δυτική ακτή της νήσου Χονσού στην Ιαπωνία, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό- Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Wow! Just had my first earthquake experience in Japan. That was so crazy to go through. Weird sensation and the AirPods blaring the alarm in your ears really adds to it. Hopefully there is no big aftershock 🙏🏽 pic.twitter.com/AGW0FV8XgM

