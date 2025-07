Ιαπωνία: Η κυβέρνηση μπορεί να χάσει την πλειοψηφία στην Άνω Βουλή – Η πολιτική αναταραχή και οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο κυβερνών συνασπισμός στην Ιαπωνία είναι πιθανόν να χάσει την πλειοψηφία στην Άνω Βουλή σύμφωνα με δημοσκοπήσεις κατά την έξοδο από την κάλπη (exit polls), προαναγγέλλοντας ενδεχομένως πολιτική αναταραχή καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία των διαπραγματεύσεων για δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν και οι εκλογές δεν καθορίζουν απευθείας το αν θα πέσει η αδύναμη κυβέρνηση μειοψηφίας του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα, αυξάνουν την πίεση στον Ισίμπα, ο οποίος έχασε επίσης τον έλεγχο της πιο ισχυρής Κάτω Βουλής τον Οκτώβριο.

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) του Ισίμπα και ο κυβερνητικός του εταίρος Komeito χρειάζονται 50 έδρες προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο της Άνω Βουλής, που αριθμεί συνολικά 248 έδρες, στις εκλογές αυτές, με τις οποίες κρίνονται οι μισές έδρες. Προβλέπεται να εξασφαλίσουν 32-51 έδρες, σύμφωνα με το έξιτ πολ της δημόσιας τηλεόρασης NHK.

Άλλοι τηλεοπτικά δίκτυα προβλέπουν πως ο κυβερνών συνασπισμός θα εξασφαλίσει 41-43 έδρες. Αν κερδίσει λιγότερες από 46 έδρες, θα πρόκειται για το χειρότερο αποτέλεσμα αφότου σχηματίστηκε ο συνασπισμός, το 1999.

Ο συνασπισμός είχε καταγράψει τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων 15 ετών στις εκλογές για την Κάτω Βουλή τον Οκτώβριο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Ισίμπα να είναι ευάλωτος σε προτάσεις μομφής που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την κυβέρνησή του και να προκαλέσουν νέες εκλογές.

Αντιπολιτευόμενα κόμματα που τάσσονται υπέρ περικοπών φόρων και αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής εμφανίζονται να καταγράφουν κέρδη, σύμφωνα με τα exit polls, με την αύξηση των τιμών καταναλωτή — ιδιαίτερα την εκτόξευση στην τιμή του ρυζιού– να αποτελεί ένα κρίσιμο θέμα για τους ψηφοφόρους.

Το LDP καλούσε για δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, με το βλέμμα στραμμένο στη νευρική αγορά των κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν σχετικά με την ικανότητα της Ιαπωνίας να αναχρηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη στον κόσμο συσσώρευση χρέους.

