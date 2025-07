Ρωσία: Άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι, μετά τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ

Σεισμός 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα κοντά στις ακτές της Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, όπως ανακοίνωσαν υπηρεσίες στην Ρωσία, που παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα.

Ο σεισμός σημειώθηκε ανοικτά της ανατολικής ακτής της Καμτσάτκα σε βάθος 10 χιλιομέτρων, λίγο αφότου είχε σημειωθεί προηγούμενη σεισμική δόνηση, σύμφωνα με στοιχεία του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμούς. Το GFZ επικαιροποίησε το μέγεθος του σεισμού στο 7,4 από 6,7 που είχε μεταδώσει αρχικά.

Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε αρχικά προειδοποίηση για τσουνάμι για την πολιτεία Χαβάη, που ακυρώθηκε λίγο μετά. Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε αργότερα πως η προειδοποίηση για τσουνάμι για την Καμτσάτκα ήρθη επίσης, επικαλούμενο τοπικές υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

Νωρίτερα, κύματα έως και 60 εκατοστά αναμενόταν να φθάσουν σε πολλά σημεία της περιοχής, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας της περιφέρειας Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι.

🌊 A tsunami threat has been declared in several settlements of Kamchatka. People there have felt underground tremors at least four times. The earthquake magnitude is 7.3, and the epicenter is 134 km from Petropavlovsk-Kamchatsky.

In some areas, a warning siren is sounding. The… pic.twitter.com/pr6BEhjiA3

— Zlatti71 (@Zlatti_71) July 20, 2025