Η στιγμή που καταιγίδα με ταχύτητα 160 χιλιομέτρων την ώρα σαρώνει το Χιούστον

Η τρομακτική στιγμή που η καταιγίδα των 160 χιλιομέτρων την ώρα σαρώνει το Χιούστον των ΗΠΑ έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Οι εικόνες είναι τρομακτικές καθώς δέντρα και παράθυρα παρασύρονται από τους θυελλώδεις ανέμους. Η καταιγίδα έχει στοιχίσει την ζωή σε 4 ανθρώπους μέχρι στιγμής ενώ σχεδόν 1 εκατομμύριο κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα.

JUST IN: Apocalyptic scenes out of Houston, Texas as severe thunderstorms sweep through the city, demolishing buildings in the downtown area.

80 mph winds blew out windows in downtown Houston and knocked out power for 1 million residents.

Four people have reportedly been… pic.twitter.com/pwkemOcnKf

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 17, 2024