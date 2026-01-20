Η πύρινη λαίλαπα συνεχίζει να σαρώνει τη Χιλή: Τουλάχιστον 20 νεκροί – Αποκαΐδια χιλιάδες στρέμματα γης

Οι πύρινες γλώσσες συνεχίζουν να σαρώνουν τη νότια Χιλή για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 20 νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης καμένα. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει χιλιάδες σπίτια, μετατρέποντας ολόκληρες πόλεις σε στάχτη, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω του καλοκαιρινού καύσωνα και των θυελλωδών ανέμων.

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν το Σάββατο και επεκτάθηκαν ταχύτατα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων, που έφταναν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Επίκεντρο της καταστροφής είναι οι νομοί Νιούμπλε και Μπιομπίο, περίπου 500 χιλιόμετρα νότια του Σαντιάγο. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Άλβαρο Ελισάλδε, έκανε λόγο για 20 νεκρούς.

Οι πυρόπληκτοι ξεπερνούν τους 1.500, ενώ περισσότερα από 1.000 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Υπολογίζεται ότι 350.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη, με γειτονιές και ολόκληρες πόλεις να σβήνονται από τον χάρτη. Ο πρόεδρος της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς, που επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή του Νιούμπλε, δήλωσε: «Καταφέραμε να ελέγξουμε ή να περιορίσουμε μέρος των πυρκαγιών. Κάποιες όμως παραμένουν πολύ ενεργές και δίνουμε εντατική μάχη».

Οι θερμοκρασίες έπεσαν χθες στους 25 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερα από το σαββατοκύριακο, ωστόσο οι νέες εστίες φωτιάς που εμφανίστηκαν στον νομό Αραουκανία περιπλέκουν το έργο των αρχών. Σύμφωνα με την εθνική εταιρεία δασών (CONAF), περίπου 14.000 στρέμματα εξακολουθούσαν να καίγονται χθες.

Η Μπιομπίο παραμένει η περιοχή που έχει δεχθεί τα βαρύτερα πλήγματα, με πόλεις όπως η Λιρκέν και η Πένκο να έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τον χάρτη, έπειτα από τη ραγδαία εξάπλωση των πυρκαγιών το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή.

Η Γιαγόρα Βάσκες, κάτοικος της Λιρκέν, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της διαφυγής της: «Ήταν φρικτό. Προσπάθησα να καταβρέξω όσο μπορούσα το σπίτι, αλλά οι φλόγες έφτασαν στη γειτονιά μου. Πήρα τον γιο μου, ο αδελφός μου έβγαλε τον σκύλο και φύγαμε». Όπως είπε, η φυγή με αυτοκίνητο ήταν αδύνατη, καθώς οι δρόμοι είχαν μπλοκάρει από δεκάδες άλλα οχήματα. «Αναγκαστήκαμε να τρέξουμε για να σωθούμε από τις φλόγες και τις καύτρες που έπεφταν από τον ουρανό», πρόσθεσε.

Η αδελφή της, Κοστάνσα Βάσκες, αποφάσισε να επιστρέψει στο καμένο οικόπεδο και να στήσει σκηνή μέσα στα αποκαΐδια. «Καλύτερα να μείνουμε εδώ για να αποφύγουμε τα απρόοπτα», είπε.

Η περιοχή αυτή είχε χτυπηθεί και το 2010 από σεισμό 8,8 Ρίχτερ και τσουνάμι, με απολογισμό 530 νεκρούς. «Τότε είχαμε κύμα νερού, τώρα έχουμε κύμα φωτιάς», είπε η Μαρελί Τόρες, 53 ετών, που είδε το σπίτι της να καταστρέφεται για δεύτερη φορά.

Σε πολλές γειτονιές, οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τους δρόμους και να διασώσουν ό,τι απέμεινε, ανάμεσα σε καμένα αυτοκίνητα και συντρίμμια σπιτιών. Ο Ραούλ Μουνιός, συνταξιούχος 67 ετών, μάζευε τα απομεινάρια του σπιτιού του λέγοντας πως η γειτονιά του δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.

Η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση φυσικής καταστροφής στους νομούς Νιούμπλε και Μπιομπίο, επιτρέποντας την ανάπτυξη του στρατού για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Τα τελευταία χρόνια, η Χιλή βιώνει συνεχείς δασικές πυρκαγιές, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με το κέντρο επιστήμης του κλίματος και ανθεκτικότητας, η παρατεταμένη ξηρασία και η αύξηση της θερμοκρασίας τα τελευταία δέκα χρόνια διευκολύνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών, με ορισμένες περιοχές να καταγράφουν θερμοκρασίες-ρεκόρ έως και 41 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοια καταστροφή σημειώθηκε και στην Παταγονία της Αργεντινής, όπου την περασμένη εβδομάδα πυρκαγιές έκαψαν πάνω από 150.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αρχές του Μπουένος Άιρες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP