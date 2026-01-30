Η Κολομβία περιορίζει τις εισαγωγές drones λόγω της έξαρσης των επιθέσεων ανταρτών

  • Η Κολομβία ανακοίνωσε νέα μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), εν μέσω αύξησης επιθέσεων από ένοπλες οργανώσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.
  • Το 2025, καταγράφηκαν τουλάχιστον 8.000 επιθέσεις με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά, που προκάλεσαν 20 θανάτους και 297 τραυματισμούς στρατιωτικών και πολιτών, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.
  • Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών εκτιμά ότι οι αντάρτες του ELN και παρατάξεις διαφωνούντων των πρώην FARC αξιοποιούν σε ευρεία κλίμακα αυτό το είδος αεροπορικού όπλου. Ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο διαβεβαίωσε πρόσφατα πως η Μπογοτά έχει σκοπό να επενδύσει για να αποκτήσει πλήρες σύστημα άμυνας έναντι των drones.
Η Κολομβία ανακοίνωσε χθες Πέμπτη, νέα μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), εν μέσω αύξησης επιθέσεων από ένοπλες οργανώσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Το 2025, καταγράφηκαν τουλάχιστον 8.000 επιθέσεις με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά, που προκάλεσαν 20 θανάτους και 297 τραυματισμούς στρατιωτικών και πολιτών, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσες.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε χθες ότι τέθηκε σε ισχύ διάταγμα για τον περιορισμό των εισαγωγών drones μέσω ταχυδρομείων και με επείγουσες αποστολές δεμάτων «εξαιτίας του υψηλού κινδύνου που εγείρουν για την εθνική ασφάλεια και την (εθνική) άμυνα».

Το διάταγμα προβλέπει ότι τα εισαγόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα πρέπει να περνούν υποχρεωτικά από τελωνειακό έλεγχο στο αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Μπογοτά ή στο λιμάνι της πόλης Καρταχένα (βόρεια).

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών εκτιμά ότι οι αντάρτες του ELN και παρατάξεις διαφωνούντων των πρώην FARC (που αψηφούν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 και συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους) χάρη σε εκπαιδεύσεις ξένων μισθοφόρων πλέον αξιοποιούν σε ευρεία κλίμακα αυτό το είδος αεροπορικού όπλου συγκριτικά χαμηλού κόστους.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας παρουσίασαν τον Οκτώβριο τάγμα που χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα με αμυντικούς σκοπούς, ενώ ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο διαβεβαίωσε πρόσφατα πως η Μπογοτά έχει σκοπό να επενδύσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει πλήρες σύστημα άμυνας έναντι των drones.

Αν και ο κ. Πέτρο, αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2022, άρχισε συνομιλίες με όλες τις ένοπλες οργανώσεις, που εμπλέκονται στη χρυσοφόρα διακίνηση κοκαΐνης, ουσίας η παραγωγή της οποίας στην Κολομβία είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως, δεν έχει κλειστεί καμιά σημαντική συμφωνία, μερικούς μήνες πριν από το τέλος της θητείας του.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

