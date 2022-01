Η Betty Boo ανακοίνωσε νέο σινγκλ μετά από 30 χρόνια

Η Betty Boo ή αλλιώς Alison Moira Clarkson, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, είναι γεννημένη στο Kensington του Λονδίνου το 1970. Είναι συνθέτις και τραγουδίστρια της pop-rap.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πρωτογνώρισε επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του ’80 μαζί με τους Άγγλους της ηλεκτρονικής μουσικής, τους Beatmasters και το κομμάτι “Hey DJ/I Can’t Dance (To That Music You’re Playing)”.

Ανάμεσα στο 1990 και το 1992 είχε μια πετυχημένη σόλο καριέρα και επιτυχίες όπως τα “Doin’ the Do”, “Where Are You Baby?” και “Let Me Take You There”.

Τώρα, ύστερα από 30 χρόνια, η Betty Boo ανακοίνωσε το νέο της τραγούδι, που θα λέγεται “Get Me To The Weekend” και που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Εχει να βγάλει κάτι από το 1992 και το “GRRR! It’s Betty Boo”.

