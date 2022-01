Harry Potter: Τα smartphone μπορούν να σας “μετατρέψουν” σε μάγους – ΒΙΝΤΕΟ

Το πρόσφατο reunion του cast του Χάρι Πότερ, με τίτλο “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” έχει κάνει και πάλι τις ταινίες και τα βιβλία του διάσημου μάγου πρώτο θέμα συζήτησης στα social media.

Τα νέα πλάνα, οι συνεντεύξεις και οι άγνωστες ιστορίες που αποκαλύφθηκαν στο reunion του cast του Χάρι Πότερ, που κυκλοφόρησε την Πρωτοχρονιά του 2022, ενθουσίασαν τους φαν, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει να μιλούν για αυτό.

Τις τελευταίες ώρες viral έχει γίνει στα social media η “ανακάλυψη” ότι τα smartphone μπορούν να “μετατρέψουν” τους χρήστες τους σε μάγους. Συγκεκριμένα τα κινητά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μαγικά ραβδιά , καθώς έχουν ενσωματωμένα μερικά από τα διάσημα ξόρκια του franchise του Harry Potter

Eίτε σε Android συσκευή είτε σε iPhone, μπορούν οι χρήστες να χρησιμοποιήσουν το ξόρκι “Lomus”. Εάν ανοίξουν τη voice assistant, και πουν “Lumos”, τότε ως δια μαγείας θα ανάψει ο φακός της συσκευής. Με το ίδιο ξόρκι, στις ταινίες και τα βιβλία του Χάρι Πότερ, οι μάγοι άναβαν φως από την μύτη του ραβδιού τους.

Το δεύτερο ξόρκι που μπορούν να κάνουν οι χρήστες είναι το “Nox”, το οποίο κλείνει ο φακός του κινητού.

Harry Potter-ish thing I learned today:

If you’ve got an iPhone, get Siri’s attention and say “Lumos” and it’ll turn on your phone’s flashlight.

(Also works on Android phones with Google Assistant.)

To turn it off, say “Nox”. ⚡️ pic.twitter.com/4uIHTHPNVC

— Ben McLean (@HeyBenMcLean) January 7, 2022