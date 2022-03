H viral γκάφα του Τζο Μπάιντεν που μπέρδεψε τους Ουκρανούς με τους Ιρανούς και η αντίδραση της Κάμαλα Χάρις

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν βασικό θέμα της ομιλίας του Τζο Μπάιντεν στο Κογκρέσο. Ήταν η πρώτη του «ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης» (State of the Union) αφού ανέλαβε το αξίωμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ έκανε λόγο για γενναιότητα του ουκρανικού λαού και του ηγέτη του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

“Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την εισβολή του Πούτιν. Θα αντιμετωπίσει τις ευθύνες που του ρίχνει όλος ο κόσμος. Ο Πούτιν έχει στριμωχτεί τώρα με τις κυρώσεις όσο ποτέ. Οι κυρώσεις είναι σοβαρές που κάνουν το ρούβλι να κατρακυλήσει και δημιουργούμε ταμείο πολέμου για να αδυνατίσουμε τον Πούτιν. Δεν θέλουμε πια άλλο πόλεμο και πρέπει να το καταλάβει ο Πούτιν” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μπάιντεν.

Ωστόσο ένα… σαρδάμ του Μπάιντεν προκάλεσε σάλο στα social media. Κι αυτό, γιατί αποκάλεσε τους Ουκρανούς… Ιρανούς.

“Ο Πούτιν μπορεί να περικυκλώσει το Κίεβο με τανκ, αλλά δεν θα κατακτήσει ποτέ την καρδιά και την ψυχή του ιρανικού λαού”, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του, εννοώντας βεβαίως τον ουκρανικό λαό.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, η οποία καθόταν πίσω από τον Τζο Μπάιντεν, φάνηκε να ψιθυρίζει τη λέξη «Ουκρανοί» σφίγγοντας τα δόντια. Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αναφέρθηκε ξανά στο Ιράν στη συνέχεια της ομιλίας του. Τα βίντεο με την γκάφα του Μπάιντεν και την αντίδραση της Χάρις έχουν γίνει viral.

LMFAO Kamala appears to mouth “Ukrainian” when Joe Biden said Iranian.

pic.twitter.com/E28NEmiPOv

— Greg Price (@greg_price11) March 2, 2022