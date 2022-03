Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι σπέρνουν το χάος στο Χάρκοβο – Σφυροκόπημα σε γειτονιές του Κιέβου

Ανελέητα σφυροκοπούν την Ουκρανία οι ρωσικές δυνάμεις για έβδομη ημέρα. Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 2.000 άμαχοι από την έναρξη της εισβολής. στις 24 Φεβρουαρίου.

Εκατοντάδες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων συγκοινωνιών, νοσοκομείων, παιδικών σταθμών και κατοικιών, έχουν καταστραφεί σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Παιδιά, γυναίκες και μέλη των δυνάμεων άμυνας χάνουν τη ζωή τους κάθε ώρα», ανέφερε η ανακοίνωση. Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη νύχτα ότι φοβάται εισβολή λευκορωσικών δυνάμεων από το βορρά.

Ο αριθμός των προσφύγων που εγκατέλειψαν την Ουκρανία εκτινάχθηκε, φθάνοντας τους 835.928 από την 1η Μαρτίου, εκ των οποίων οι 453.982 έχουν βρει καταφύγιο στην Πολωνία, σύμφωνα με την καταμέτρηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες την Τετάρτη.

Σήμερα, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το κεντρικό Χάρκοβο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε πολλές κατοικίες αλλά και σε κυβερνητικά κτίρια, περιλαμβανομένων πολυώροφων κτιρίων αλλά και του δημαρχείου. Ρωσικά αερομεταφερόμενα στρατεύματα προσγειώθηκαν στην πόλη, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός τα ξημερώματα χωρίς να δώσει αναφορά για τον αριθμό τους.

Επίσης, νέα πλήγματα έπληξαν το περιφερειακό αρχηγείο των δυνάμεων ασφαλείας και της αστυνομίας σήμερα, πρωί της Τετάρτης, καθώς και το πανεπιστήμιο αυτής της μητρόπολης που βρίσκεται 50 χλμ. από τα ρωσικά σύνορα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε αυτούς τους βομβαρδισμούς. Οι διασώστες λένε ότι έχουν αναπτύξει 21 οχήματα και 90 άτομα για την κατάσβεση των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και τη φροντίδα των θυμάτων.

⚡️Russian missiles hit central Kharkiv, damaging several residential and government buildings, including the city council.

Το Ίρπιν είναι πόλη που βρίσκεται στον ομώνυμο ποταμό στην περιφέρεια Κιέβου ακριβώς δίπλα στην πόλη του Κιέβου στη βόρεια Ουκρανία.

Irpin, a satellite city on the western outskirts of Kyiv, has suffered multiple Russian attacks since the beginning of the full-scale offensive.

A bridge that connects the city to Kyiv was blown up by the Ukrainian forces to block Russian troops.

Video: Illia Ponomarenko pic.twitter.com/bFwVBwqK8E

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022