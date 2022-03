Ουκρανία: Άμαχοι “μπλοκάρουν” ρωσικά τεθωρακισμένα για να μην φτάσουν σε πυρηνικό σταθμό – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα βίντεο από την ρωσική επέλαση στην Ουκρανία, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σε εικόνες που δημοσιεύονται στα social media, διακρίνονται κάτοικοι της πόλης Σταρομπέλσκ, που βρίσκεται στην επαρχία Λουχάνσκ, να προσπαθούν να εμποδίσουν την κίνηση των ρωσικών στρατευμάτων.

Οι σκηνές παραπέμπουν σε πιθανή προσπάθεια ενός κομβόι με ρωσικά τεθωρακισμένα να εισέλθουν στο κέντρο της πόλης. Πολίτες στέκονται άοπλοι, υψώνουν σημαίες της Ουκρανίας και ψάλλουν τον εθνικό ύμνο. Κάποια στιγμή, ακούγονται και πυροβολισμοί στον αέρα.

In #Starobilsk, region #Luhansk people came out to block the advance of the occupants’ military equipment. pic.twitter.com/aNFjtcf4wQ — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Εμποδίζουν την κίνηση των ρωσικών δυνάμεων προς τον πυρηνικό σταθμό

Το πρωί της Τετάρτης, στην πόλη Ενερχοντάρ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Ζαπορίζια, άλλοι πολίτες φαίνονται να έχουν μπλοκάρει τον κεντρικό δρόμο, σε μία προσπάθεια να εμποδίσουν την κίνηση των ρωσικών στρατευμάτων.

Οι άμαχοι κρατούν ουκρανικές σημαίες στα χέρια τους και φωνάζουν συνθήματα.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με το cnn, εκτός από πολίτες στο σημείο βρίσκονται και εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθμό, ενώ απορριμματοφόρα έχουν τοποθετηθεί στον δρόμο προκειμένου να εμποδίσουν τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο δήμαρχος της πόλης έγραψε στο Facebook ότι ο πυρηνικός σταθμός “βρίσκεται υπό αξιόπιστη προστασία”. Όλες οι δημοτικές υπηρεσίες λειτουργούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, “κανείς δεν πρόκειται να παραδώσει την πόλη. Οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι”, πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Η Ρωσία ενημέρωσε την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ότι οι στρατιωτικές της δυνάμεις έχουν ελέγξει την περιοχή γύρω από το εργοστάσιο της Ζαπορίζια, δήλωσε την Τρίτη ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

Residents of #Energodar stood on the road to prevent the occupants from passing. pic.twitter.com/4GgmO8Nid5 — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Local residents of #Energodar have blocked the road and will not let the occupants pass. pic.twitter.com/DROafaNlNx — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Μία ανάρτηση που έκανε ο Anton Gerashchenko στο Telegram προκάλεσε αίσθηση, εξάλλου. Ο σύμβουλος του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών προειδοποίησε για πιθανή ρωσική επίθεση σε πυρηνικό σταθμό. Υπάρχουν αναφορές ότι οι εισβολείς μπορεί να προσπαθήσουν να καταλάβουν το πυρηνικό εργοστάσιο της νότιας Ουκρανίας, τόνισε.

❗️Anton #Gerashchenko reports that the occupiers may attempt to seize the South #Ukrainian nuclear power plant. — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022