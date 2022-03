Ουκρανία: “Κίνδυνος ρωσικής επίθεσης σε πυρηνικό σταθμό” – Η προειδοποίηση αξιωματούχου της χώρας

Μαίνεται για έβδομη ημέρα σήμερα η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, ενώ συνεχίζονται και οι προσπάθειες για ενδεχόμενη διπλωματική λύση, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης. Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, συμφωνήθηκε για απόψε, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Στο μεταξύ, μία ανάρτηση που έκανε ο Anton Gerashchenko στο Telegram προκάλεσε αίσθηση. Ο σύμβουλος του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών προειδοποίησε για πιθανή ρωσική επίθεση σε πυρηνικό σταθμό. Υπάρχουν αναφορές ότι οι εισβολείς μπορεί να προσπαθήσουν να καταλάβουν το πυρηνικό εργοστάσιο της νότιας Ουκρανίας, τόνισε.

Russian troops are trying to storm two nuclear power plants in Southern Ukraine at the moment, according to Ukraine’s deputy minister of interior. There are fears of a potential disaster should they succeed. This is a threat not only to Ukraine, but to all of Europe

