Ουκρανία: Βομβαρδισμός πύργου στην πόλη Λισικάνκ – Στις φλόγες σούπερ μάρκετ

Ανελέητο είναι το σφυροκόπημα των Ρώσων στην Ουκρανία. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε βομβαρδισμός πύργου στην πόλη Λισικάνκ.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που δημοσιεύεται ήδη στα social media, μαύρος καπνός έχει καλύψει την πόλη.

Στις φλόγες τυλίχθηκε και σούπερ μάρκετ στην ίδια περιοχή, όπως φαίνεται σε βίντεο.

#Lisichansk. The construction supermarket is on fire. pic.twitter.com/KJTg62Iv89

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022