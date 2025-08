H «απάντηση» Πούτιν στην πυρηνική «επίδειξη» Τραμπ – Ρωσία και Κίνα ξεκίνησαν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις

Ρωσία και Κίνα ξεκίνησαν κοινά ναυτικά γυμνάσια μεγάλης κλίμακας στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, μόλις μία ημέρα μετά την εντολή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την αποστολή δύο πυρηνικών υποβρυχίων κοντά στα ρωσικά ύδατα, συνοδευόμενη από μια αιχμηρή πυρηνική προειδοποίηση.

Ο Τραμπ δήλωσε πως, «βάσει των εξαιρετικά προκλητικών δηλώσεων του πρώην Προέδρου της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, που είναι πλέον αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, έδωσα εντολή για την τοποθέτηση δύο πυρηνικών υποβρυχίων στις κατάλληλες περιοχές».

Στη δήλωσή του, ο Τραμπ κατήγγειλε τα λόγια του Μεντβέντεφ ως «ανόητα και εμπρηστικά».

Ο Μεντβέντεφ, απαντώντας, σχολίασε: «Αν μερικά λόγια του πρώην προέδρου της Ρωσίας προκαλούν τέτοια νευρική αντίδραση στον πανίσχυρο Πρόεδρο των ΗΠΑ, τότε η Ρωσία έχει δίκιο σε όλα και θα συνεχίσει να πορεύεται στον δικό της δρόμο».

«Ας θυμηθεί τις αγαπημένες του ταινίες με “ζωντανούς -νεκρούς”, καθώς και πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι ένα “νεκρό χέρι” που δεν υπάρχει στη φύση», πρόσθεσε ειρωνικά.

Ο υπαινιγμός πιθανότατα αφορούσε στο ρωσικό πυρηνικό σύστημα «Dead Hand», σχεδιασμένο να εξαπολύσει αντίποινα με πλήρη πυρηνική ισχύ ακόμη και αν η ηγεσία του Κρεμλίνου έχει εξαλειφθεί.

Ο Μεντβέντεφ κατέληξε με τη φράση: «Η Ρωσία δεν είναι το Ισραήλ, ούτε καν το Ιράν».

Την Κυριακή, μία ημέρα μετά την ένταση που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ, Ρωσία και Κίνα ξεκίνησαν κοινά ναυτικά γυμνάσια με την ονομασία «Joint Sea-2025», σε ύδατα κοντά στο ρωσικό λιμάνι του Βλαδιβοστόκ, τα οποία θα διαρκέσουν τρεις ημέρες.

China and Russia began joint naval drills in the Sea of Japan on Sunday as they seek to reinforce their partnership and counterbalance what they see as a U.S.-led global order. https://t.co/GjpbWst9yh — The Japan Times (@japantimes) August 3, 2025



Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Κίνας, οι ασκήσεις περιλαμβάνουν «διάσωση υποβρυχίου, κοινές ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αεράμυνα και αντιπυραυλικές επιχειρήσεις, καθώς και ναυτική μάχη».

Στις ασκήσεις συμμετέχουν τέσσερα κινεζικά πλοία, μεταξύ των οποίων οι αντιτορπιλικές φρεγάτες με κατευθυνόμενους πυραύλους Shaoxing και Urumqi, καθώς και ρωσικά πολεμικά σκάφη.

🔴China 🇨🇳and Russia 🇷🇺 hold Naval Ex “Maritime Interaction-2025” in the sea of Japan Ex will be held between Aug 1 to 5, will emphasize search and rescue, anti-submarine operations, air defense, and joint artillery firing drills. Participants

🇨🇳: Chinese destroyers Shaoxin &… pic.twitter.com/P0DA8hpqVH — Resonant News🌍 (@Resonant_News) August 4, 2025



Το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο την υπηρεσία Τύπου του Στόλου του Ειρηνικού, μετέδωσε ότι ξεκίνησε το «πρακτικό σκέλος» των κοινών ρωσο – κινεζικών ναυτικών ασκήσεων.

Ο Στόλος χαρακτήρισε τις ασκήσεις ως «αμυντικής φύσης και όχι στραμμένες κατά άλλων χωρών».

China and Russia have begun joint naval drills in the Sea of Japan as they seek to reinforce their partnership and counterbalance what they see as a US-led global order https://t.co/6Ne4Xgxgup pic.twitter.com/cEmsOwoeYD — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 3, 2025



Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων την Τρίτη, Ρωσία και Κίνα θα προχωρήσουν σε κοινές ναυτικές περιπολίες στα «σχετικά ύδατα του Ειρηνικού», όπως ανακοινώθηκε.

Το Πεκίνο τόνισε ότι τα γυμνάσια στοχεύουν στην «περαιτέρω εμβάθυνση της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης» μεταξύ των δύο χωρών.

Οι κοινές ασκήσεις Ρωσίας-Κίνας πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το 2012, με τις περσινές να διεξάγονται στα νότια παράλια της Κίνας.

Βίντεο από τις φετινές ασκήσεις δείχνει ρωσικά πολεμικά πλοία να ανοίγουν πυρ κατά τη διάρκεια ανθυποβρυχιακής άσκησης με το κινεζικό ναυτικό.

Η Μόσχα και το Πεκίνο έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική συνεργασία τους τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με τις στενές οικονομικές και πολιτικές σχέσεις. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν εμβαθυνθεί ακόμα περισσότερο.

Η Κίνα δεν έχει καταδικάσει ποτέ τον πόλεμο, ούτε έχει ζητήσει την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, επιμένοντας ότι αποτελεί ουδέτερο μέρος και καλώντας τακτικά σε τερματισμό των συγκρούσεων, ενώ ταυτόχρονα κατηγορεί τις δυτικές χώρες ότι παρατείνουν τον πόλεμο με την υποστήριξή τους στην Ουκρανία.

Πολλοί από τους συμμάχους του Κιέβου, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτιμούν ότι το Πεκίνο έχει παράσχει στήριξη στη Μόσχα.

Παρά τη σοβαρότητα της αμερικανικής πυρηνικής επίδειξης ισχύος, αρκετοί αναλυτές υποβάθμισαν τη σημασία της τοποθέτησης των υποβρυχίων, λέγοντας ότι «τα υποβρύχια θα βρίσκονταν ούτως ή άλλως στις σχετικές περιοχές», ενώ άλλοι καταδίκασαν τη στάση Τραμπ ως «ανεύθυνη επιδειξιομανία».

Με πληροφορίες από: The Sun, Sky News, Al Jazeera