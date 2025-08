Ρωσία: Συνελήφθησαν δύο influencers που τραγούδησαν έπειτα από ουκρανικό πλήγμα – Το βίντεο στο TikTok με φόντο το φλεγόμενο εργοστάσιο

Δύο γυναίκες influencers συνελήφθησαν στη Ρωσία αφότου ανήρτησαν βίντεο στο TikTok, όπου ραπάρουν με lip sync (συγχρονισμός χειλιών), μπροστά από ένα φλεγόμενο ρωσικό εργοστάσιο πετρελαίου, το οποίο επλήγη από ουκρανική επίθεση με drone.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Σότσι, στη νότια Ρωσία, όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Rosneft-Kubannefteprodukt, μιας πετρελαϊκής αποθήκης συνδεδεμένης με τον στρατό.

Στο επίμαχο βίντεο, οι 21χρονη Dasha Vladimirovna και η 19χρονη Karina Evgenyevna καταγράφηκαν μπροστά από το φλεγόμενο κτίριο, με μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Crimson Dawn» του Ρώσου ράπερ Endshpil.

Το υλικό απεικονίζει τις δύο γυναίκες να «πανηγυρίζουν» για την ουκρανική επίθεση, την οποία απέτυχαν να αποτρέψουν οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις.

Two women, identified as 21-year-old Darya and 19-year-old Karina, alongside an unidentified male, have been arrested after filming a social media video earlier today in front of a burning oil depot in Adler, Southwestern Russia, which was targeted last night in a large-scale… pic.twitter.com/R8xr0xyqdu

