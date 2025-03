Γυναίκα μήνυσε αεροπορική εταιρεία και συνεπιβάτη της για διαπόμπευση – Είχε γίνει viral επειδή δεν παραχώρησε τη θέση της σε παιδάκι που έκλαιγε

Μια Βραζιλιάνα που έγινε viral εξαιτίας ενός βίντεο – που κάνει τον γύρο του διαδικτύου- κατέθεσε μήνυση και αγωγή σε βάρος της αεροπορικής εταιρείας, αλλά και του συνεπιβάτη της που την βιντεοσκόπησε.

Στο βίντεο η γυναίκα φαίνεται να αρνείται να παραχωρήσει την θέση δίπλα σε παράθυρο που καθόταν σε ένα παιδάκι που έκλαιγε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η 29χρονη Τζένιφερ Κάστρο, που εργάζεται ως τραπεζική υπάλληλος, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας διαδικτυακής επίθεσης μετά το περιστατικό που συνέβη τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ένα βίντεο του περιστατικού – το οποίο η Κάστρο λέει ότι κινηματογραφήθηκε στην πραγματικότητα από έναν συνεπιβάτη και όχι τη μητέρα του παιδιού, όπως αναφέρθηκε αρχικά – έγινε viral, οδηγώντας σε μια διαδικτυακή διαπόμπευση. Η Κάστρο έγινε απροσδόκητα… διάσημη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι ακόλουθοί της στο Instagram εκτινάχθηκαν στα 2,1 εκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξασφαλίσει πολλαπλές συμφωνίες με επωνυμίες ως influencer, είπε.

Και τώρα ισχυρίζεται ότι έχει καταθέσει αγωγή κατά της αεροπορικής εταιρείας, για να ζητήσει αποζημίωση για την οδύνη και τις ζημιές που της προκλήθηκαν από τη όλη δοκιμασία, την οποία υπέστη. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται, έχει κινήσει νομικές διαδικασίες και κατά του συνεπιβάτη που την βιντεοσκόπησε.

«Σε όλη τη διάρκεια της πτήσης το παιδί έκλαιγε πολύ, κάτι που, αν και είναι άβολο, είναι κατανοητό όταν ταξιδεύει», δήλωσε η ίδια και συνέχισε: «Αυτό που με εξέπληξε ήταν το γεγονός ότι ένα άτομο που δεν είχε καμία σχέση με την κατάσταση άρχισε να με βιντεοσκοπεί χωρίς άδεια, να με προσβάλλει και να προσπαθεί να με ντροπιάσει δημόσια απλά επειδή δεν ήθελα να αλλάξω θέση».

Το viral βίντεο οδήγησε στις εκτεταμένες αντιδράσεις των χρηστών, που η Κάστρο λέει ότι είχε σοβαρές συνέπειες τόσο για την ψυχική υγεία όσο και για την επαγγελματική της σταδιοδρομία.

«Σοκαρίστηκα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι κάτι τόσο απλό θα μπορούσε να πάρει τέτοιες διαστάσεις», είπε η Κάστρο και συμπλήρωσε: «Επαγγελματικά, η ζωή μου έχει αλλάξει πολύ, τόσο πολύ που σήμερα δεν είμαι πια στον τομέα που δούλευα πριν. Ήμουν τραπεζική υπάλληλος. Στην προσωπική μου ζωή, στο αποκορύφωμα των αντιδράσεων, ουσιαστικά δεν έβγαινα από το σπίτι. Εκτός από τον συναισθηματικό αντίκτυπο, φοβόμουν επίσης για τα χειρότερα, γιατί γνωρίζουμε ότι, δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί κακοί άνθρωποι στον κόσμο».

Σε απάντηση στα σχόλια και στη μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπησή της, η Κάστρο λέει ότι αποφάσισε να κινηθεί νομικά. «Αποφάσισα να καταθέσω αγωγή κατά της αεροπορικής εταιρείας γιατί αυτό που μου συνέβη ήταν πολύ ντροπιαστικό και αυτή η κατάσταση δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Κανείς δεν αξίζει να περάσει αυτό που πέρασα, να με κινηματογραφήσουν, να με προσβάλλουν και να με επιτίθενται μόνο και μόνο επειδή άσκησα ένα βασικό δικαίωμα. Αυτή η μήνυση δεν αφορά μόνο αποζημιώσεις, αλλά και για τον καθορισμό ορίου σε αυτό το είδος συμπεριφοράς. Όλοι έχουμε δικαιώματα και πρέπει να γίνονται σεβαστά, ανεξάρτητα από τις απόψεις των άλλων» τόνισε.

