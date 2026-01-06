Γροιλανδία: Ο πρωθυπουργός Νίλσεν ευχαρίστησε τους ευρωπαίους ηγέτες για την αμέριστη υποστήριξή τους απέναντι στις διεκδικήσεις του Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν ευχαρίστησε τους ευρωπαίους ηγέτες για την αμέριστη υποστήριξή τους απέναντι στις διεκδικήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και κάλεσε στην αμερικανική κυβέρνηση σε διάλογο.

«Σε μία κατάσταση κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σοβαρές στις δηλώσεις τους για την Γροιλανδία, η υποστήριξη αυτή των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ είναι ιδιαίτερα σημαντική και ξεκάθαρη», έγραψε στο Facebook ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν

«Θέλω να καλέσω εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκινήσουν διάλογο με σεβασμό μέσω των κατάλληλων διπλωματικών και πολιτικών οδών και να προσφύγουν στις ήδη υπάρχουσες δομές που βασίζονται σε συμφωνίες που υπάρχουν ήδη με τις ΗΠΑ», έγραψε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας.

Νωρίτερα σήμερα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν στο οποίο δηλώνουν ότι η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν την Δανία και την Γροιλανδία.

Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους, δηλώνουν.

«Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στις οποίες περιλαμβάνεται η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων», δηλώνουν οι ευρωπαίοι ηγέτες.

Η Γροιλανδία ανήκει στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι εντείνουν την δράση τους, αναφέρεται στο κείμενο.

Η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά, σε συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν των ευρωπαίων ηγετών.