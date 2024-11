Γλυπτά Παρθενώνα: «Προτιμώ τη συνεργασία από τη συζήτηση για την ιδιοκτησία» λέει ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου

Για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και την περίπτωση να επιστρέψουν στην Ελλάδα, μίλησε ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν.

Σε συνέντευξη που έδωσε στους Financial Times ο κ. Κάλιναν ανέφερε πως επιδιώκει μία συνεργασία με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και δεν θέλει κάποια συζήτηση περί ιδιοκτησίας.

«Νομίζω ότι όλοι θα ήθελαν να δουν μια πραγματικά συναρπαστική, καινοτόμο λύση. Όχι, η “λύση” είναι λάθος λέξη, “ανταπόκριση” είναι η σωστή. Κάτι έξω από το συνηθισμένο πλαίσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ξεκινάω με την ιδέα ότι όλα είναι δυνατά και θα αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα ενόσω αυτή εξελίσσεται. Ας μην ξεκινήσουμε με την ιδέα ότι ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν», πρόσθεσε.

Στην ερώτηση για το αν υπάρχει κάποιο «σχέδιο», επαναπατρισμού των Γλυπτών, ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου είπε:

«Τα σχέδια μπορούν να πάρουν σάρκα και οστά. Οι αρχές είναι το πρώτο που πρέπει να εξασφαλίσεις για τον εαυτό σου, στο πλαίσιο μιας συζήτησης που πρέπει να γίνει με τον συνεργάτη σου».

British Museum chief Nicholas Cullinan: ‘I start with the idea that everything is possible’ https://t.co/M68Dwo5zYY

— Financial Times (@FT) November 15, 2024