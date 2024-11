Σκάνδαλο μεγατόνων στην Κροατία: Συνελήφθη ο υπουργός Υγείας – Φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς

Ο υπουργός Υγείας της Κροατίας, ο Βίλι Μπέρος, τέθηκε την Παρασκευή (15/11) υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, καθώς τον βαρύνουν υποψίες για «άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος», σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονται επίσης τουλάχιστον δύο διευθυντές νοσοκομείων.

Ο Βίλι Μπέρος «συνελήφθη (σ.σ. χθες) το πρωί, μαζί με άλλα δυο πρόσωπα, στο πλαίσιο επιχείρησης που διεξήγαγε η υπηρεσία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (USKOK)», ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης ανακοίνωνε λίγη ώρα νωρίτερα ότι ο υπουργός, στο αξίωμα από τον Ιανουάριο του 2020, απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του.

«Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες των δικαστικών αρχών, όσο άβολες κι αν είναι για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, θα πω πως τις χαιρετίζω και έχουν την πλήρη υποστήριξή μας», είπε ο κροάτης πρωθυπουργός.

«Ο κ. Μπέρος απορρίπτει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη», τόνισε στον Τύπο η συνήγορός του Λάουρα Βάλκοβιτς μπροστά στο σπίτι του υπουργού, που ερευνήθηκε από τις αρχές το πρωί, σύμφωνα με οπτικό υλικό που δημοσιεύθηκε από ΜΜΕ.

Έγιναν συλλήψεις στις περιοχές «του Ζάγκρεμπ και της Σκραντίν» (νότια), σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της USKOK.

Η έρευνα αφορά «δωροληψία και δωροδοκία, σύσταση και συμμορία και άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος», ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας Ιβάν Τούρουντιτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας πως κ. Μπέρος, 59 ετών, αντιμετωπίζει έρευνα για «άσκηση επιρροής έναντι αθέμιτου ανταλλάγματος».

Οι τρεις ύποπτοι που συνελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένου του πρώην υπουργού, ανακρίθηκαν χθες μετά το μεσημέρι από δικαστή, που καλείται πλέον να αποφασίσει αν θα προφυλακιστούν, όπως ζητεί η εισαγγελία, σύμφωνα με τον κ. Τούρουντιτς.

