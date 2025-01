Γκάνα: Τεράστια φωτιά κατέστρεψε την αγορά μεταχειρισμένων ρούχων στην Άκρα – Δείτε βίντεο

Μια τεράστια φωτιά μετέτρεψε σε στάχτες τη μεγαλύτερη αγορά μεταχειρισμένων ρούχων της Γκάνας, στην πρωτεύουσα Άκρα, οδηγώντας σε απόγνωση χιλιάδες εμπόρους και προκαλώντας ανυπολόγιστες απώλειες στην τοπική οικονομία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης (1/1) και κατέκαψε ένα μεγάλο τμήμα της γιγαντιαίας αγοράς Κανταμάντο, ανέφερε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας.

Η εθνική πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποίησε 13 οχήματα για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Σήμερα, μόνο ερείπια που κάπνιζαν ακόμη είχαν απομείνει στους δρόμους που μέχρι πρόσφατα έσφυζαν από ζωή.

Εκατοντάδες πωλητές, οι περισσότεροι εκ των οποίων ασχολούνταν με τη μεταπώληση μεταχειρισμένων, εισαγόμενων ρούχων, αντιμετωπίζουν πλέον αβέβαιο μέλλον. Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες, η αξία των εμπορευμάτων που κάηκαν ανέρχεται σε εκατομμύρια, στο τοπικό νόμισμα.

«Πρόκειται για καταστροφή» σχολίασε ο Άλεξ Κινγκ Νάρτεϊ, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. «Δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, όμως οι απώλειες για την οικονομία είναι τεράστιες. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένα βραχυκύκλωμα ενδέχεται να προκάλεσε την πυρκαγιά, όμως δεν αποκλείουμε και τον εμπρησμό», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς ενδέχεται να συνεχιστεί και την Παρασκευή (3/1).

Sad moment when Kantamanto Market a market situated in the central business district of Accra, in Ghana 🇬🇭 caught fire earlier today. Goods cost millions of dollars have been lost. pic.twitter.com/k8Uo5AboAz

— Typical African (@Joe__Bassey) January 2, 2025