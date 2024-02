Γιούλια Ναβάλναγια: «Ο Πούτιν δεν θα μείνει ατιμώρητος για τον θάνατο του συζύγου μου»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να «θεωρηθεί προσωπικά υπεύθυνος» και να «τιμωρηθεί» για τις κτηνωδίες που διαπράχθηκαν σε βάρος του Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε σήμερα στη φυλακή, ήταν η αντίδραση της συζύγου του Γιούλια Ναβάλναγια από τη Γερμανία.

«Εάν αυτή είναι η αλήθεια, θα ήθελα ο Πούτιν, όλο το προσωπικό του, όλο το περιβάλλον του, όλη η κυβέρνησή του, οι φίλοι του, να γνωρίζουν ότι θα τιμωρηθούν για αυτό που έκαναν στη χώρα μας, στην οικογένειά μου και στον σύζυγό μου. Θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και αυτή η ημέρα θα έλθει σύντομα», δήλωσε, πολύ συγκινημένη, η Γιούλια Ναβάλναγια από το βήμα της Συνόδου του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Διερωτήθηκα εάν έπρεπε να μείνω εδώ μπροστά σας ή εάν έπρεπε να επιστρέψω κοντά στα παιδιά μου και αναρωτήθηκα τι θα έκανε ο Αλεξέι εάν βρισκόταν στη θέση μου και είμαι βέβαιη ότι θα παρέμενε εδώ, σε αυτό το βήμα», είπε η Ναβάλναγια στην αρχή της σύντομης δήλωσής της, η οποία έγινε δεκτή από παρατεταμένα χειροκροτήματα των συμμετεχόντων σε αυτήν τη Σύνοδο, η οποία συγκεντρώνει κάθε χρόνο την ελίτ της παγκόσμιας διπλωματίας.

Η Γιούλια Ναβάλναγια προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να ζητήσει από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να λογοδοτήσει.

«Θα ήθελα να απευθύνω μία έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα, σε όλους τους λαούς του κόσμου, προκειμένου να συγκεντρωθούν και να πολεμήσουν αυτό το κακό, ενάντια σε αυτό το φρικτό καθεστώς που μαστίζει σήμερα τη Ρωσία και προκειμένου αυτό το καθεστώς και ο Βλαντίμιρ Πούτιν να θεωρηθούν προσωπικά υπεύθυνοι για όλες τις κτηνωδίες που διέπραξαν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια», υπογράμμισε.

Στο Μόναχο, η Γιούλια Ναβάλναγια συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος της εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και υποστήριξε πως η Ρωσία είναι «υπεύθυνη» για τον θάνατο του Ρώσου αντιφρονούντα.

