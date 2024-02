Μητέρα Ναβάλνι: «Ήταν υγιής και χαρούμενος όταν τον είδα την Δευτέρα»

Η μητέρα του Ρώσου αντιπολιτευόμενου ηγέτη Αλεξέι Ναβάλνι φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα «Νόβαγια Γκαζέτα», πως ο γιος της ήταν «ζωντανός, υγιής και χαρούμενος» όταν τον είδε για τελευταία φορά στις 12 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει το Reuters το οποίο επικαλείται τη Νόβαγια Γκαζέτα, η Λιουντμίλα Ναβάλναγια έγραψε σήμερα στο Facebook: «Δεν θέλω να ακούσω για συλλυπητήρια. Τον είδαμε στη φυλακή στις 12 (Φεβρουαρίου) σε μια συνάντηση. Ήταν ζωντανός, υγιής και χαρούμενος».

Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δεν φάνηκε να έχει κανένα πρόβλημα υγείας όταν μίλησε μέσω βίντεο σε δικαστήριο την Πέμπτη. «Έχω ξεμείνει από χρήματα, λόγω των αποφάσεών σας, οπότε στείλτε», φαίνεται λέει αστειευόμενος στο βίντεο.

Yesterday, Aleksey Navalny spoke in court via video link. He seemed to be in good health and and even joked. https://t.co/iXxwW3MSXM pic.twitter.com/mXDeJuVpPg

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 16, 2024