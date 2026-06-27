Γερμανία: Ιστορικό ρεκόρ ζέστης με 41,3 βαθμούς – Προειδοποιήσεις για ακραίες θερμοκρασίες σε Αυστρία και Ελβετία

Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 41,3 βαθμούς Κελσίου στο Ζααρμπρίκεν, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ. Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν για ακόμη υψηλότερες τιμές, οι οποίες μπορεί να φτάσουν έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ συνδέουν την ένταση των φαινομένων με την κλιματική κρίση.

«Ακραίες καιρικές συνθήκες όπως αυτές έχουν γίνει πιο συχνές λόγω της κλιματικής κρίσης και είναι πιθανό να αυξηθούν περαιτέρω», επισήμανε η DWD σε ανακοίνωσή της. Τα στοιχεία της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνουν ότι ο μέσος αριθμός ημερών με θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου έχει αυξηθεί σημαντικά στη χώρα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 36 και 41 βαθμών Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές μπορεί να φτάσουν έως και τους 42 βαθμούς. Ενδεικτικό της έντασης του καύσωνα είναι ότι η θερμοκρασία στα νερά του ποταμού Μάιν μετρήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Από τη νύχτα της Κυριακής, ωστόσο, οι ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν επίσης καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, ενώ στα βόρεια και στα βορειοδυτικά της χώρας δεν αποκλείονται έντονα φαινόμενα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν στις ευάλωτες ομάδες πολιτών να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από την υπερβολική ζέστη. Καλούν τους πολίτες να καταναλώνουν αρκετό νερό και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση για μεγάλη προσοχή σε όσους αναζητούν δροσιά στη θάλασσα, σε λίμνες και σε ποτάμια. Οι αρχές υπογραμμίζουν επίσης ότι δεν πρέπει να μένουν ζώα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ούτε για λίγα λεπτά.

Οι οικονομικές επιπτώσεις του καύσωνα

Η ένταση και η διάρκεια του καύσωνα προκαλούν και σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα προβλήματα υγείας ή στην ακύρωση εργασιών και εκδηλώσεων, αλλά επεκτείνονται στην απώλεια παραγωγικότητας, στις καθυστερήσεις, στα προβλήματα των υποδομών και στην αύξηση του κόστους ενέργειας.

«Η ζέστη εξελίσσεται από μετεωρολογικό φαινόμενο σε οικονομικό κίνδυνο και επομένως πρέπει στο μέλλον να τη διαχειριστούμε όπως ακριβώς τις τιμές της ενέργειας, τις διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού ή τους γεωπολιτικούς κινδύνους», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό n-tv ο Όλιβερ Τσάντερ, στέλεχος της εταιρείας συμβούλων στρατηγικής Arthur D. Little.

Η ασφαλιστική εταιρεία πιστώσεων Allianz Trade, εξετάζοντας διάφορα ακραία σενάρια, εκτίμησε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να υποστεί ζημία ύψους 112,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030, εάν συνεχιστούν οι περίοδοι καύσωνα και στο μέλλον. Η έρευνα της εταιρείας δείχνει επίσης ότι για κάθε βαθμό θερμοκρασίας πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου η παραγωγικότητα μειώνεται κατά 3%.

Σύμφωνα με τον κ. Τσάντερ, οι κλάδοι που βασίζονται σε σωματική εργασία, σε εργασία σε εξωτερικούς χώρους, σε διαδικασίες ευαίσθητες στη θερμοκρασία ή σε περιορισμένα περιθώρια παράδοσης επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις απώλειες παραγωγικότητας που συνδέονται με τη θερμότητα. Το ίδιο ισχύει και για την εργασία σε χώρους χωρίς κλιματισμό.

«Επιπλέον, οι βιομηχανίες με πολύπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού, όπως οι τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της μηχανολογίας και της ηλεκτρονικής, επηρεάζονται ιδιαίτερα, καθώς τα μεμονωμένα σημεία συμφόρησης μπορούν να διαταράξουν γρήγορα τις γραμμές παραγωγής», επισήμανε ο ίδιος.

Η ακραία ζέστη αναδεικνύει επίσης τις αδυναμίες των υποδομών στα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Σύμφωνα με τον κ. Τσάντερ, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας δέχονται αυξημένη πίεση κατά τη διάρκεια των περιόδων καύσωνα, λόγω των αυξανόμενων αναγκών ψύξης από νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν την απόδοση των γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας και των τεχνικών συστημάτων. Τα αποθέματα νερού δέχονται επίσης πίεση, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης και της πτώσης της στάθμης των υδάτων σε ορισμένες περιοχές. Τα χαμηλά επίπεδα νερού στα μεγάλα ποτάμια αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη βιομηχανία και τον εφοδιασμό, καθώς περιορίζουν σημαντικά τη μεταφορική ικανότητα της εσωτερικής ναυτιλίας.

Υψηλές θερμοκρασίες σε Αυστρία και Ελβετία

Στην Αυστρία, η υψηλότερη θερμοκρασία, με 37,8 βαθμούς Κελσίου, καταγράφηκε την Παρασκευή στο Μπαντ Ντόιτς-Άλτενμπουργκ, κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Στη Βιέννη, το θερμόμετρο έδειξε 37 βαθμούς, ενώ οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς.

«Οι επόμενες μέρες θα είναι μια τεράστια επιβάρυνση για πολλούς ανθρώπους», δήλωσε η υπουργός Υγείας και Εργασίας Κορίνα Σούμαν (SPÖ) και τόνισε τη σημασία της λήψης μέτρων προστασίας.

Το Υπουργείο Αθλητισμού της Αυστρίας προειδοποίησε για την επιβάρυνση που προκαλεί η ζέστη κατά την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους. Οι Αυστριακοί Σιδηρόδρομοι (ÖBB) ενημέρωσαν, με δελτίο Τύπου, για το ενδεχόμενο διακοπών και καθυστερήσεων στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες, καθώς η ζέστη «επηρεάζει τις υποδομές».

Άνευ προηγουμένου υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα και στην Ελβετία, όπου ο πληθυσμός δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις συνθήκες ακραίας ζέστης.

«Η ζέστη είναι ο πιο υποτιμημένος κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής και στην Ελβετία προκαλεί τους περισσότερους θανάτους – πολύ περισσότερους από πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.», δήλωσε στη δημόσια ελβετική τηλεόραση ο Έριχ Φίσερ, ερευνητής του κλίματος στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Ο ίδιος επισήμανε ότι σήμερα καταγράφονται πέντε έως έξι φορές περισσότερες ζεστές ημέρες ετησίως σε σχέση με πριν από λίγες δεκαετίες.

Λόγω της ζέστης, τέθηκε την Παρασκευή εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός στο Μπετσνάου. Σύμφωνα με την ενεργειακή εταιρεία Axpo, η θερμοκρασία του ποταμού Άαρε, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ψύξη των δύο αντιδραστήρων, είναι υπερβολικά υψηλή. Η Axpo ανακοίνωσε ότι η διακοπή λειτουργίας αποσκοπεί στην προστασία του οικοσυστήματος του ποταμού και στην πρόληψη της θανάτωσης ψαριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ