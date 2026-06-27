Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, ως απάντηση στη νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης. Επίσης, δεν διευκρίνισαν την έκταση των πληγμάτων.

«Εάν η επιθετικότητα επαναληφθεί, η απάντησή μας θα είναι ευρύτερη από αυτή», ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με ανάρτηση της κρατικής τηλεόρασης στο Telegram.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης

Η ανακοίνωση ακολούθησε δημοσίευμα του ημιεπίσημου ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων ISNA. Το πρακτορείο είχε μεταδώσει νωρίτερα δήλωση που αποδιδόταν στους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με την οποία η απάντηση της Τεχεράνης στη νέα αμερικανική επίθεση θα ήταν «γρήγορη και αποφασιστική».

Το ISNA διέγραψε αργότερα τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

Τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν το βράδυ της Παρασκευής αποθήκες πυραύλων και drones, καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ στο Ιράν. Τα πλήγματα έγιναν σε αντίποινα για την επίθεση που δέχθηκε την Πέμπτη φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, η οποία αποδίδεται στην Τεχεράνη.

Το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, το U.S. Central Command ή CENTCOM, επιβεβαίωσε την αμερικανική επιχείρηση.

Πηγή: Reuters, AFP