Γερμανία: Έπρεπε να είχε απελαθεί πέρυσι ο συλληφθείς για την σφαγή στο Ζόλινγκεν – Παραπέμπεται ως ύποπτος για τρομοκρατία

Στην Ομοσπονδιακή Γενική Εισαγγελέα, «με την υποψία τρομοκρατίας», διαβιβάστηκε η υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι στο Ζόλινγκεν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν την ζωή τους και άλλα οκτώ να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας στην Καρλσρούη, ο 26χρονος Σύρος Ίσα αλ Χ., ο οποίος παραδόθηκε χθες το βράδυ στην αστυνομία και ομολόγησε την πράξη, ερευνάται για τριπλή ανθρωποκτονία, πολλαπλές απόπειρες ανθρωποκτονίας και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος». Θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, ο οποίος θα αποφασίσει σχετικά με την προφυλάκισή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «WELT», ο 26χρονος Σύρος έφθασε στην Γερμανία το 2022 μέσω Βουλγαρίας, όπου και θα έπρεπε να υποβάλει αίτηση χορήγησης ασύλου. Εκείνος ωστόσο ζήτησε άσυλο στο Μπίλεφελντ και λίγους μήνες αργότερα καθορίστηκε η ημερομηνία της απέλασής του, για τις αρχές του 2023. Ο Ίσα αλ Χ. κρύφτηκε και επανεμφανίστηκε στις αρχές, έξι μήνες αργότερα.

Επειδή η προθεσμία απέλασης είχε λήξει, έλαβε καθεστώς «επικουρικής προστασίας» και εγκαταστάθηκε σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο κέντρο του Ζόλινγκεν. Η γερμανική αστυνομία διεξήγαγε από την πρώτη στιγμή έρευνες στο κέντρο φιλοξενίας. Στο δωμάτιο του υπόπτου βρήκε την θήκη του μαχαιριού που χρησιμοποίησε για τις επιθέσεις.

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε το Σάββατο την ευθύνη για την αιματοχυσία, αλλά δεν παρείχε αμέσως στοιχεία για τη σχέση της με τον δράστη.

Αυτοί που σκοτώθηκαν ήταν δύο άνδρες ηλικίας 56 και 67 ετών και μια γυναίκα 56 ετών, δήλωσαν αξιωματούχοι. Τέσσερις από τους τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Όλα τα θύματα είχαν μαχαιρωθεί στο λαιμό, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Ο άνδρας που πραγματικά ψάχναμε όλη την ημέρα μόλις τέθηκε υπό κράτηση», δήλωσε αργά το Σάββατο στη δημόσια τηλεόραση ARD ο Χέρμπερτ Ρόουλ, υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι Bild και Spiegel της Γερμανίας μετέδωσαν ότι ο ύποπτος παραδόθηκε με τα ρούχα του να είναι γεμάτα αίματα.

Η αστυνομία τον περιέγραψε ως Σύρο και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι έφτασε στη Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2022, αφού εγκατέλειψε την εμπόλεμη χώρα.

