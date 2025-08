Γερμανία: Εκκενώθηκε μεγάλο μέρος του ιστορικού κέντρου της Δρέσδης για να εξουδετερωθεί βόμβα του B’ Παγκόσμιου Πολέμου

Μεγάλο μέρος του ιστορικού κέντρου της πόλης της Δρέσδης στην Ανατολική Γερμανία εκκενώθηκε σήμερα το πρωί ώστε να εξουδετερωθεί βόμβα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, η οποία ανακαλύφθηκε χθες, Τρίτη, στη διάρκεια εργασιών, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Περίπου 17.000 άνθρωποι κλήθηκαν νωρίς το πρωί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους στην πόλη αυτή που φέρει το προσωνύμιο «η Φλωρεντία του Έλβα» και είχε υποστεί τεράστιες καταστροφές από συμμαχικό βομβαρδισμό το Φεβρουάριο 1945.

Tens of thousands of people have been ordered to leave their homes in Germany’s eastern city of Dresden as experts set about defusing a bomb left over from World War II. https://t.co/rLreNwxUSO

