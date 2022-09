Γενέθλια σήμερα για την… «πεταλούδα» της Mariah Carey

Το πολύ πετυχημένο άλμπουμ της Mariah Carey με γενικό τίτλο “Butterfly” κλείνει σήμερα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του, στις 16 Σεπτεμβρίου 1997. Ήταν το έκτο κατά σειρά στουντιακό άλμπουμ της Mariah, που έβγαλε μεγάλες επιτυχίες όπως το “Honey”, το “My All”, το ομότιτλο “Butterfly”, το “Breakdown” και άλλα.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η τραγουδίστρια ήθελε να γιορτάσει το γεγονός και έτσι σήμερα κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ “Butterfly: 25th Anniversary Expanded Edition”, το οποίο εκτός από τα αρχικά 12 τραγούδια, συμπεριλαμβάνει και άλλα 8.

Που είναι ένα ντουέτο με τον Brian McKnight στο “Whenever You Call”, το “The Roof (When I Feel the Need)” ντουέτο με την Brandy, την live εκτέλεση του “Butterfly” στο τηλεοπτικό σώου “The Late Show with David Letterman”, την επίσης live εκτέλεση του “My All” από την συναυλία “VH1 Divas Live” στο Beacon Theatre της Νέας Υόρκης, δύο κομμάτια σε acapella: το “Fourth of July” και το “Outside” και δύο special remix, το “Butterfly – Amorphous Anniversary Club Remix” και το “Honey – Another Taste of Honey David Morales Remix”.

H πολυτελής αυτή έκδοση, που βγήκε σε βινύλιο, κασέτα και cd, συμπεριλαμβάνει και υψηλής ανάλυσης ακυκλοφόρητα βίντεο και συνοδεύεται από καινούργιο merchandising για τους φανατικούς φανς.

