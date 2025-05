Γάζα: Τουλάχιστον 28 νεκροί και δεκάδες τραυματίες έπειτα από ισραηλινό πλήγμα με στόχο την εξόντωση του αδελφού του Γιαχία Σινουάρ

Η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε την Τρίτη (13/5) ότι τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων στην περιοχή του Ευρωπαϊκού Νοσοκομείου στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

— The Cradle (@TheCradleMedia) May 13, 2025

BREAKING | Israel bombs the vicinity of the European Hospital near Khan Yunis, south Gaza. People were buried under the sand due to the impact of the attack. Deaths and injuries have been reported. pic.twitter.com/eXm0E1eRBd

«Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχαν οι ομάδες μας που βρίσκονται στο σημείο, 28 (νεκροί) έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής» από τα ερείπια, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ. «Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, περισσότεροι από 20 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στο σπίτι της οικογένειας Αλ Αφγκάνι», κοντά στο νοσοκομείο που επλήγη.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τα πλήγματα στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, στόχος αυτής της επιχείρησης ήταν η εξόντωση του Μοχάμεντ Σινουάρ – αδελφού του δολοφονημένου ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ – ο οποίος φέρεται να έχει αναλάβει τα ηνία του στρατιωτικού βραχίονα της οργάνωσης.

Israel has just carried out an assassination attempt on Muhammad Sinwar, the brother of Yahya Sinwar, in Khan Yunis.

Assessment within the security system is that the assassination was successful.

Nine bunker busters bombs were dropped on the target.

The Official Joint IDF… pic.twitter.com/HLq5PcwC8J

— Cheryl E 🇮🇱🇮🇱🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) May 13, 2025