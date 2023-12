Γάζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 55 τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα στη Ράφα

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 55 τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε απόψε ο εκπρόσωπος του ελεγχόμενου από τη Χαμάς υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, ο Άσραφ αλ Κίντρα.

Σε εικόνες που μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera διακρίνεται πλήθος να ψάχνει απεγνωσμένα για επιζώντες στα χαλάσματα ενός ισοπεδωμένου κτιρίου.

Ένας Παλαιστίνιος, του οποίου το σπίτι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο του βομβαρδισμού, είπε σε δημοσιογράφο του Al Jazeera έξω από το «Νοσοκομείο του Κουβέιτ» ότι η περιοχή έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου. «Θέλω να προστατευθώ, αλλά κανείς μας δεν μπορεί να βρει ασφαλές καταφύγιο», τόνισε ο Ντιά Οστάζ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, το πλήγμα έγινε κοντά σε σημείο που ήταν συνεργείο του, τα μέλη του οποίου αναφέρουν ότι είδαν πολλά θύματα να εισρέουν στο κοντινό νοσοκομείο του Κουβέιτ. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στις περιοχές Μπέιτ Λαχίγια, Χαν Γιουνίς και αλ Μαγκάζι της Γάζας την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

At least 20 Palestinians killed after an Israeli air strike hit a crowded residential area in Rafah, which is home to many displaced Palestinians and a nearby hospital.

Al Jazeera’s Tareq Abu Azzoum reports from the scene ⤵️ pic.twitter.com/v3dw54JNRg

— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 28, 2023