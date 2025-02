Γάζα: Το όραμα του γαμπρού του Τραμπ πίσω από την ιδέα της «Ριβιέρας της Μέσης Ανατολής» – Τα εμπόδια στην υλοποίηση του σχεδίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να θέσει «μακροπρόθεσμα» υπό αμερικανικό έλεγχο τη Λωρίδα της Γάζας και να απομακρύνει τα 2,2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους, τουλάχιστον προσωρινά, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Δυτικοί αξιωματούχοι, αναλυτές και το Ιράν χαρακτηρίζουν την πρόταση ως πράξη εθνοκάθαρσης, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, σημειώνει το Reuters.

Η ιδέα αυτή, να μετατραπεί η Γάζα σε Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, είχε προταθεί και από τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, πριν από έναν χρόνο.

Ο Τραμπ, μιλώντας ανήμερα της ορκωμοσίας του, περιέγραψε τη Γάζα ως μια «φανταστική τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα» που χρειάζεται ανοικοδόμηση, ενώ την Τρίτη πρότεινε οι ΗΠΑ να αναλάβουν τη «μακροχρόνια» ιδιοκτησία του θύλακα. «Θα μας ανήκει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι που μπορεί να είναι φαινόμενο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν αποκλείει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων για τη στήριξη της ανοικοδόμησης της Γάζας, «αν χρειαστεί».

Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, διευκρίνισε την Τετάρτη ότι «η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ούτε έχει αναλάβει οποιαδήποτε δέσμευση για την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων εκεί».

Η άποψη του Τραμπ περί «επενδυτικής ευκαιρίας» στη Γάζα έχει προκαλέσει σοκ. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπει τη Γάζα υπό αυτό το πρίσμα. Τον Οκτώβριο του 2024 είχε δηλώσει σε ραδιοφωνική εκπομπή ότι αν ανοικοδομηθεί σωστά, «θα μπορούσε να γίνει καλύτερη από το Μονακό».

Hugh Hewitt: Could Gaza be Monaco if it was rebuilt the right way?

Trump: It could be better than Monaco. It has the best location in the Middle East…underneath that are two other civilizations where they were wiped out and they started over, and they build on top. pic.twitter.com/BzYMYj2nHX

— Jeremy Slevin (@jeremyslevin) October 8, 2024