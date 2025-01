Γάζα: Το Ισραήλ κατηγορεί την Χαμάς ότι αθέτησε τη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων – Αναχώρησαν από τις φυλακές Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για μη τήρηση της συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων, επισημαίνοντας ότι αντί να επιστραφούν πρώτα οι πολίτες όμηροι, η οργάνωση απελευθέρωσε τις τέσσερις γυναίκες στρατιωτικούς.

Το γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός δεν θα επιτρέψει την επιστροφή των Παλαιστινίων στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, μέχρι να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση της Άρμπελ Γεχούντ.

«Το Ισραήλ έλαβε σήμερα τέσσερις γυναίκες στρατιωτικούς ομήρους από τη Χαμάς, και σε αντάλλαγμα θα απελευθερώσει κρατούμενους ασφαλείας», αναφέρει το γραφείο του Πρωθυπουργού.

Σε επίσημη ανακοίνωση προστίθεται: «Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει τη διέλευση των Παλαιστινίων προς τον βορρά της Λωρίδας της Γάζας, μέχρι να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση της πολίτη Άρμπελ Γεχούντ, η οποία έπρεπε να έχει απελευθερωθεί σήμερα».

Η Χαμάς δεν έχει εξηγήσει γιατί η Άρμπελ Γεχούντ δεν απελευθερώθηκε, αφήνοντας υποψίες ότι θεωρεί την ισραηλινή απόφαση για αποκλεισμό του βόρειου τομέα της Γάζας ως παραβίαση της συμφωνίας.

Όπως ενημέρωσε τους διαμεσοβαλητές η Χαμάς, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου της οργάνωσης στο Reuters, η όμηρος Αρμπέλ Γεχούντ θα αφεθεί ελεύθερη το ερχόμενο Σάββατο.

Ο εκπρόσωπος των IDF στα αραβικά, Αβιχάι Αντράι, δήλωσε πως «Η Χαμάς δεν έχει τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις της για την επιστροφή των Ισραηλινών πολιτών πρώτα». Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να διεκδικεί την επιστροφή της Άρμπελ Γεχούντ και άλλων ομήρων.

«Επιμένουμε στη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που προβλέπει η συμφωνία και την επιστροφή των πολιτών πρώτα», έγραψε σε ανάρτηση στο X.



Η επιστροφή των Παλαιστινίων στις περιοχές τους στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας αποτελεί μία από τις βασικές συνθήκες της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που τέθηκε σε ισχύ στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι τέσσερις γυναίκες αιχμάλωτοι της Χαμάς, Καρίνα Αριέβ, Ντανιέλα Γκιλμπόα, Ναάμα Λέβι και Λίρι Αλμπάγκ, έφτασαν στο σημείο υποδοχής στο νότιο Ισραήλ, όπου ενώθηκαν ξανά με τους γονείς τους.

«Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και ιατρικοί υπάλληλοι των IDF συνοδεύουν τους επιστρέφοντες ομήρους, οι οποίοι θα υποβληθούν σε αρχική ιατρική αξιολόγηση», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του στρατού.

Βίντεο που κυκλοφόρησε από τις IDF δείχνει τη στιγμή που οι τέσσερις γυναίκες παραδίδονται στους στρατιώτες στη Γάζα από τον Ερυθρό Σταυρό.



Σε στρατιωτική βάση κοντά στο Ρεΐμ, οι οικογένειές τους παρακολούθησαν με κραυγές χαράς την απελευθέρωσή τους μέσω οθόνης.

The moment when tears of sadness turned into tears of joy as the released hostages’ families saw their loved ones finally coming back home 💛 pic.twitter.com/AvvByt9chZ

— Israel Defense Forces (@IDF) January 25, 2025