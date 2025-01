Ντόναλντ Τραμπ: Επίσκεψη στις πληγείσες Καλιφόρνια και Βόρεια Καρολίνα – Έθεσε όρους για τη βοήθεια

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε την Παρασκευή (24/1) πληγείσες περιοχές στην Καλιφόρνια και στη Βόρεια Καρολίνα, αξιοποιώντας το πρώτο του ταξίδι στο εσωτερικό αφότου ορκίστηκε για δεύτερη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ για να μετατρέψει την ομοσπονδιακή βοήθεια για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε «πολιτική πραμάτεια».

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επέλεξε να ταξιδέψει πρώτα στη Βόρεια Καρολίνα, πολιτεία όπου κυβερνά η παράταξή του, πληγείσα από κυκλώνα τον Οκτώβριο, προτού πάει κατόπιν στην Καλιφόρνια, πολιτεία όπου κυβερνούν οι Δημοκρατικοί, καθώς το Λος Άντζελες ακόμη μετράει τους νεκρούς του στα συντρίμμια των καταστροφικών πυρκαγιών των τελευταίων δυο εβδομάδων.

Στη Βόρεια Καρολίνα, ο κ. Τραμπ διεμήνυσε ότι θα «αναμορφώσει εκ βάθρων», αν δεν «καταργήσει ίσως» τη FEMA, την ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Άφησε επίσης να εννοηθεί πως δεν θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του Λος Άντζελες αν η Καλιφόρνια δεν συνεργαστεί — αν δεν υπακούσει στην κυβέρνησή του, στην ουσία.

«Θέλω δυο πράγματα στο Λος Άντζελες. Θέλω αποδείξεις για την ταυτότητα των ψηφοφόρων και να απελευθερωθεί το νερό», είπε ο Aμερικανός Πρόεδρος.

Thank you, President Trump for coming to Los Angeles to help us rebuild.

We are grateful for your partnership. pic.twitter.com/mAChLJkeFX

— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) January 25, 2025